مصرع مواطن وإصابة آخر فى حادث انقلاب سيارة بحدائق أكتوبر

وقع حادث انقلاب سيارة بمدينة حدائق أكتوبر، أسفر عن مصرع مواطن وإصابة آخر، وتم نقلهما إلى المستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا من طوارئ الصحة بانقلاب سيارة بأشخاص في مدينة حدائق أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور إلى مكان الحادث.

وتبين مصرع شخص وإصابة آخر، تم نقلهما إلى المستشفى، فيما تحفظت القوات على السيارة المتسببة في الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.