الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حبس المتهمة بقتل والدتها في مصر القديمة

ارشيفية
ارشيفية

قررت جهات التحقيق، اليوم الخميس، حبس المتهمة بقتل والدتها بعدة طعنات نافذة، بسبب سوء معاملتها لها بمنطقة مصر القديمة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

حبس المتهمة بقتل والدتها مصر القديمة 

وكانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغًا يفيد بمصرع سيدة إثر إصابتها بطعنات نافذة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة مسنة مصابة بآثار طعن نافذ، وتحفظت الجهات المعنية على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

ومن خلال التحريات الأولية وجمع المعلومات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة ابنة المجني عليها، وعقب تقنين الإجراءات اللازمة، نجح رجال المباحث في القبض على المتهمة، وتم اقتيادها إلى ديوان القسم.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة. 

محكمة الجنايات حكم التحريات وزارة الداخلية النيابة العامة متهمة بقتل والدتها مصر القديمة مصر القديمة

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