أسعار الفراخ البيضاء والبيض والبانيه في بورصة الدواجن اليوم الخميس 30 مايو

ارتفعت أسعار الدواجن داخل السوق المصري وبشكل خاص الدواجن البيضاء، كما ارتفع البيض في بورصة الدواجن اليوم الخميس 30 مايو 2024، وفقا لآخر تحديثات بورصة الدواجن ولمساعدة الملايين من ربات البيوت في تخزين السلع الغذائية الأساسية، على رأسها البروتين الداجني.

أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم

ورصد ضمن أسعار الطيور بعد الارتفاع الملحوظ بالبورصة، إذ وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء لنحو 94 جنيهًا من المزارع ويصل للمستهلك بنحو 105 جنيهات.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس

تعرض “الدستور” للقراء أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم الخميس 30 مايو 2024 والتي جاءت كما يلي:-

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن 95 جنيهًا للكيلو، وتصل للمستهلك في الأسواق بـ105 جينهات.

وبلغ سعر كيلو الفراخ البلدي الخميس 30 مايو 2024 في بورصة الدواجن ما بين 115 لـ120 جنيها وتصل للمستهلك بـ130 جينهًا.

سعر كيلو الساسو الخميس 30 مايو 2024 في بورصة الدواجن 107 جنيهات لتصل للمستهلك في الأسواق بـ115 جنيها.

سعر طبق البيض اليوم الخميس 30 مايو 2024

وناهز سعر طبق البيض البلدي اليوم الخميس 30 مايو 2024 في بورصة الدواجن 125 جنيها ويصل للمستهلك بـ135 جنيها.

وجاء سعر طبق البيض الأبيض الخميس 30 مايو 2024 في بورصة الدواجن 127 جنيها ويصل للمستهلك بـ 130 جنيها.

وحقق سعر طبق البيض الأحمر اليوم الخميس 30 مايو 2024 في بورصة الدواجن 129 جنيها ويصل للمستهلك بـ 130 جنيها.

أسعار البانيه اليوم

وسجل سعر البانيه اليوم الخميس 30 مايو 235 جنيها وتصل للمستهلك 245 جنيها.

أسعار الأوراك اليوم

ووصل سعر "الأوراك" اليوم الخميس 30 مايو 80 جنيها وتصل إلى المستهلك 100 جنيه.

وحل سعر "الصدور" اليوم الخميس 30 مايو 110 جنيها وتصل المستهلك 125 جنيها.

وسجل سعر الكبد والقوانص اليوم الخميس 30 مايو بين 90 إلى 100 جنيه للكيلو.

وسجل أسعار "الأجنحة" اليوم الخميس 30 مايو بـ65 جنيها وتصل المستهلك 70 جنيها.

وقدر سعر "الهياكل" اليوم الخميس 30 مايو بـ45 جنيها وتصل إلى المستهلك 60 جنيها.