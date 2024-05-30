حقيقة تسريب امتحانات الدبلوم الصناعي 2024 على جروبات تليجرام

تسريب امتحانات الدبلوم الصناعي، ارتفعت معدلات البحث بتلك الكلمات البحثية من الطلبة والطالبات وأولياء أمور ومعلمي الدبلومات الفنية، عبر محركات البحث جوجل، لمعرفة حقيقة ما يتداول عن تسريب امتحانات الدبلومات الفنية العام الدراسي الحالي 2023/2024.

حقيقة تسريب امتحانات الدبلوم الصناعي 2024

ويرصد "الدستور" فى التقرير التالي حقيقة ما يتداول عن تسريب امتحانات الدبلوم الصناعي، عبر صفحات السوشيال ميديا.

بعد انطلاق موعد اللجنة الامتحانية، تقوم صفحات الغش الإلكتروني عبر تطبيق التليجرام، بتداول صور الامتحانات ويزعمون أنه نفس الامتحان الذي يؤديه الطلاب داخل اللجان حاليا.

وبالرجوع لوزارة التربية والتعليم وغرفة العمليات المركزية، المقرر لها متابعة سير العملية الامتحانية، أكدت مصادر بداخلها، أنه جاري تتبع الصور المنتشرة عبر صفحات الغش الإلكتروني، للتأكد من صحتها وما إذا كان نفس الامتحان الذي يؤديه الطلاب حاليا باللجان أم لا.

وأكدت المصادر، أنه فور التأكد من صحة الامتحان سيتم الوصول للطالب المتسبب فى تصوير الامتحان، وتداوله عبر صفحات السوشيال ميديا، مشددا على أنه سيتم تطبيق قانون الغش الإلكتروني على الطالب أو المراقب المتسبب فى تصوير الامتحان.

امتحانات الدبلومات الفنية 2024

ويستمر طلبة وطالبات الدبلومات الفنية، فى أداء اختبارات نهاية العام الدراسي الحالي في سادس أيام الاختبارات، بجميع أنحاء الجمهورية، ونفذت المدراس، إجراءات التفتيش المعتادة، لجميع الطلاب قبل دخول اللجان الامتحانية باستخدام العصا السحريه، قبل الذهاب للجان، حتي لايكون بحوزة أي طالب اي أداة غش الكتروني.

الأجواء الامتحانية يسودها الهدوء والطمأنينة، وسبل الراحة للطلاب لتمكينهم من أداء الامتحانات في هدوء وتركيز، وفقا لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، وتوافر جميع الخدمات وتحقيق الانضباط داخل كل لجنة، والتصدي بكل حزم لمحاولات الغش أو الخروج عن القواعد المنظمة للامتحانات، متمنيًا لجميع الطلاب والطالبات التوفيق والنجاح.