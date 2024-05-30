اختراق بيانات أكثر من 25 ألف موظف فى "بى بى سى"

أطلقت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" تحقيقًا بعد الكشف عن اختراق بيانات أكثر من 25 ألف موظف حالي وسابق بالمؤسسة.

وكتب نظام التقاعد التابع للمؤسسة في رسالة إلى الأعضاء المتضررين عبر البريد الإلكتروني يوم الأربعاء، إن تفاصيلهم قد سُرقت في حادث يتعلق بأمن البيانات، وهو يأخذ "على محمل الجد".

وقال متحدث باسم نظام التقاعد: "إن تفاصيل حوالي 25290 شخصًا تأثرت"، حسبما أوردت صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وقالت "بي بي سي": "إنها لم تر أي دليل على أن الحادث كان عبارة عن هجوم ببرنامج فدية، وهو نوع من الاختراق شائع الاستخدام من قبل مجموعات الجرائم الإلكترونية المنظمة لسرقة كميات كبيرة من البيانات الشخصية".

وتمتلك هيئة الإذاعة البريطانية أحد أكبر برامج التقاعد المهني في المملكة المتحدة، حيث تضم أكثر من 50 ألف عضو.

وفي رسالة البريد الإلكتروني لم يوضح نظام التقاعد كيفية حدوث الانتهاك، باستثناء القول بأن السجلات الخاصة "تم نسخها من خدمة تخزين البيانات عبر الإنترنت".

وتتضمن البيانات المسربة اسم الأعضاء وتاريخ ميلادهم وجنسهم وعناوين منازلهم ورقم التأمين الوطني وإشارة إلى أنهم أعضاء في نظام معاشات "بي بي سي".

وقال نظام التقاعد: "إن الاختراق لم يشمل أي تفاصيل مصرفية أو معلومات مالية أو أرقام هواتف أو عناوين بريد إلكتروني أو أسماء مستخدمين أو كلمات مرور أو أي معلومات صحية حساسة".

تم الإبلاغ عن الحادث إلى منظم الخصوصية في المملكة المتحدة، ومكتب مفوض المعلومات (ICO)، وهيئة تنظيم المعاشات التقاعدية.

اتخاذ خطوات فورية لتقييم الاختراق واحتوائه

وقالت رسالة البريد الإلكتروني من كاثرين كلايدون، رئيسة صندوق بي بي سي للمعاشات التقاعدية: "نحن نأخذ هذا الحادث على محمل الجد ونريد أن نؤكد لكم أننا و"بي بي سي" اتخذنا خطوات فورية لتقييم الحادث واحتوائه".

وأضافت الرسالة: "يرجى الاطمئنان إلى أننا استجبنا بسرعة وتم تأمين مصدر الحادث . نحن نعمل بوتيرة سريعة مع فرق متخصصة داخليًا وخارجيًا لفهم كيفية حدوث ذلك واتخاذ الإجراء المناسب".

وتابعت: "كإجراء احترازي، اتخذنا أيضًا إجراءات أمنية إضافية ونواصل مراقبة الوضع".

وقالت "بي بي سي": إنه "لا يوجد حاليًا أي دليل على إساءة استخدام المعلومات الخاصة"، لكنها قالت إن ذلك قيد المراقبة. ونصحت الأعضاء "بتوخي الحذر من أي نشاط يبدو غير عادي".

وفي بيان، قال متحدث باسم نظام التقاعد في بي بي سي إنه "يعتذر بشدة" للأعضاء، مضيفًا: "نريد أن نطمئن الأعضاء إلى أن بي بي سي استجابت بسرعة وأنه تم تأمين مصدر الحادث".

وتابع: "نحن نعمل بوتيرة سريعة مع فرق متخصصة داخليًا وخارجيًا لفهم كيفية حدوث ذلك ومراقبة الوضع".

وأضاف: "كإجراء احترازي، تم أيضًا اتخاذ إجراءات أمنية إضافية".

وعلى الرغم من أن طبيعة الهجوم لا تزال غير واضحة، إلا أنه ثاني اختراق معروف للبيانات تتعرض له هيئة الإذاعة البريطانية في أقل من عام.

وفي يونيو الماضي، كانت الشركة واحدة من عدد من الشركات، بما في ذلك الخطوط الجوية البريطانية، وبوتس، وإير لينجوس، التي تأثرت باختراق جماعي يُعتقد أنه نفذته مجموعة جرائم إلكترونية منظمة ناطقة بالروسية، وفقًا لـ"الجارديان".