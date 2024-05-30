الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فوز 14 من جامعة القاهرة بجوائز الدولة: النيل والتقديرية والتفوق والتشجيعية

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

هنأ الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أساتذة الجامعة وخريجيها الذين فازوا بجوائز الدولة: النيل، والتقديرية، والتفوق، والتشجيعية لعام 2024، التي أعلنت عنها وزارة الثقافة، ويمنحها المجلس الأعلى للثقافة في مختلف المجالات من الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والعلوم الاقتصادية والقانونية، في إطار دعم الحياة الثقافية وإثرائها سواء على المستوى المحلي أو العربي.

وفاز من جامعة القاهرة الشيخ سلطان القاسمي حاكم إمارة الشارقة بجائزة النيل للمبدعين العرب وبجائزة الدولة التقديرية، الدكتور أحمد مجدي حجازي، والدكتورة غراء مهنا، والدكتور سامي سليمان، والدكتور حسين حمودة، والدكتور ماجد عثمان، والدكتور حسن عماد مكاوي.

وفاز من أساتذة جامعة القاهرة بجائزة الدولة للتفوق الدكتور حامد عيد، والدكتورة أمنية أمين حلمي، والأستاذ حمدي محمود السطوحي.

كما فاز بجائزة الدولة التشجيعية الدكتور هشام زغلول والدكتور عبدالفتاح السيد عبدالفتاح حجازي، والدكتورة أسماء محمد عزت.

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جامعة القاهرة تحصد 22 جائزة بمهرجان إبداع

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وفي فرع الأحزاب ودورها في التنشئة السياسية، فاز الدكتور محمد رمضان بشندي عن "الاستقلالية التنظيمية لأحزاب الحركة الاجتماعية- دراسة مقارنة لأحزاب الحرية والعدالة والنهضة والعدالة والتنمية".

نفخر ونعتز بأساتذة الجامعة وخريجيها لتميزهم وتفوقهم فى مختلف المجالات وحصولهم على جوائز الدولة تقديرًا لعطائهم وما يقدمونه للوطن

وأعرب الدكتور محمد الخشت، عن اعتزازه وفخره بأساتذة  جامعة القاهرة وخريجيها لتميزهم وتفوقهم في مختلف المجالات، وحصولهم على العديد من جوائز الدولة النيل والتقديرية والتفوق والتشجيعية، والتي تعتبر وسام تقدير لما قدموه من جهد وأبحاث تخدم المنظومة البحثية في مصر..

 تسليط الضوء على النماذج المشرفة والفعالة ونفسح لها المجال للمشاركة والمنافسة في مختلف المجالات

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تعمل على تسليط الضوء على النماذج المُشرفة والفعالة بها، وتُفسح المجال أمام أساتذتها وباحثيها للمشاركة والمنافسة في مختلف المجالات، وتدفع المجتهدين والمتميزين للتقدم للجوائز بعد دراسة تاريخهم العلمي وسيرتهم الذاتية، وتدقق في اختيار مرشحيها لجوائز الدولة، وتُخضعهم لمعايير صارمة في الاختيار والترشيحات للجوائز في مختلف المجالات والتي يضعها مجلس الجوائز بالجامعة.

جامعة القاهرة جائزة الدولة التشجيعية المجلس الأعلى للثقافة جوائز الدولة مختلف المجالات

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