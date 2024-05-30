مصر تشارك في القمة العالمية للذكاء الاصطناعي من أجل المصلحة العامة 2024

تشارك مصر، ممثَلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في القمة العالمية للذكاء الاصطناعي من أجل المصلحة العامة 2024، المنعقدة يومي 30 و31 مايو في جنيف، سويسرا.

ويتولى تنظيم القمة الاتحاد الدولي للاتصالات، بالتعاون مع حكومة سويسرا، وتشارك في تنظيمها 40 وكالة من وكالات الأمم المتحدة الشريكة، ويسبقها مؤتمر يوم الأمم المتحدة لإدارة الذكاء الاصطناعي في 29 مايو.

العمل على تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي للنهوض بقطاع الصحة والمناخ والمساواة بين الجنسين



وتمثل القمة المنصة الرئيسية للأمم المتحدة، للعمل على تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي للنهوض بقطاع الصحة والمناخ والمساواة بين الجنسين والرخاء الشامل والبنية التحتية المستدامة وأولويات التنمية العالمية الأخرى. وتتمثل أبرز أهدافها في تحديد تطبيقات الذكاء الاصطناعي العملية المسرِّعة للتقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة، وربط مبتكري الذكاء الاصطناعي بصناع القرار في القطاعين العام والخاص للمساعدة في توسيع نطاق الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي عالميًا.

القمة توفر للمشاركين فرصًا للتعلم من الخبراء وقادة الصناعة في مجال الذكاء الاصطناعي



وتوفر القمة للمشاركين فرصًا للتعلم من الخبراء وقادة الصناعة في مجال الذكاء الاصطناعي، وتعزيز التعاون في إطار جلسات مبادرتي "الذكاء الاصطناعي من أجل المصلحة العامة – خطوات على أرض الواقع" و"مصنع الابتكار"، والمشاركة في ورش عمل حول تسخير الذكاء الاصطناعي من أجل المصلحة العامة. كما تتيح القمة منصة للتواصل مع أكثر من خمسة آلاف من الحاضرين و27 ألف مشارك عبر الإنترنت من خلال فعاليات متنوعة وتطبيق مخصص للتشبيك.