الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر تشارك في القمة العالمية للذكاء الاصطناعي من أجل المصلحة العامة 2024

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

تشارك مصر، ممثَلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في القمة العالمية للذكاء الاصطناعي من أجل المصلحة العامة 2024، المنعقدة يومي 30 و31 مايو في جنيف، سويسرا. 

ويتولى تنظيم القمة الاتحاد الدولي للاتصالات، بالتعاون مع حكومة سويسرا، وتشارك في تنظيمها 40 وكالة من وكالات الأمم المتحدة الشريكة، ويسبقها مؤتمر يوم الأمم المتحدة لإدارة الذكاء الاصطناعي في 29 مايو.

العمل على تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي للنهوض بقطاع الصحة والمناخ والمساواة بين الجنسين

 
وتمثل القمة المنصة الرئيسية للأمم المتحدة، للعمل على تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي للنهوض بقطاع الصحة والمناخ والمساواة بين الجنسين والرخاء الشامل والبنية التحتية المستدامة وأولويات التنمية العالمية الأخرى. وتتمثل أبرز أهدافها في تحديد تطبيقات الذكاء الاصطناعي العملية المسرِّعة للتقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة، وربط مبتكري الذكاء الاصطناعي بصناع القرار في القطاعين العام والخاص للمساعدة في توسيع نطاق الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي عالميًا.

القمة توفر للمشاركين فرصًا للتعلم من الخبراء وقادة الصناعة في مجال الذكاء الاصطناعي

 
وتوفر القمة للمشاركين فرصًا للتعلم من الخبراء وقادة الصناعة في مجال الذكاء الاصطناعي، وتعزيز التعاون في إطار جلسات مبادرتي "الذكاء الاصطناعي من أجل المصلحة العامة – خطوات على أرض الواقع" و"مصنع الابتكار"، والمشاركة في ورش عمل حول تسخير الذكاء الاصطناعي من أجل المصلحة العامة. كما تتيح القمة منصة للتواصل مع أكثر من خمسة آلاف من الحاضرين و27 ألف مشارك عبر الإنترنت من خلال فعاليات متنوعة وتطبيق مخصص للتشبيك.

 

تشارك مصر وزارة الاتصالات القمة العالمية للذكاء الاصطناعي سويسرا الاتحاد الدولي للاتصالات

مواد متعلقة

وزارة الاتصالات تستعد لإطلاق "منصة حياة كريمة رقمية" بقرية تطون في الفيوم

الأكثر قراءة

عاجل| حريق هائل فى المنطقة الصناعية بمدينة بدر

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس 2024

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2024 برقم الجلوس

سعر الفراخ البيضاء والبيض اليوم الأربعاء 29-5-2024 فى بورصة الدواجن

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 في محافظة البحيرة

لجميع المحافظات.. رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

عينى أم نقدى!

محمد عبدالعزيز

دعم نعم، لكن كيف؟

عبد الرحيم طايع

الناس والحكومة والدعم

لواء. محسن الفحام

ما بين الدعم العينى والدعم النقدى

محمد العسيري

موجة حارة.. قلب بارد

ماجد حبته

ستينية البنك الإفريقى

مدحت بشاى

الدعم النقدى على طاولة الحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

هالة فودة.. النصف الأجمل من الحكايات

صور

انطلاق أول رحلة حج سياحى برى

الرئيس فى الصين: دلالات "زيارة دولة"

أواصر تاريخية وروابط متنامية.. الرئيس السيسى فى الصين

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 237 من العدوان.. جيش الاحتلال الإسرائيلى يواصل إبادة الفلسطينيين بغزة

مسئول إسرائيلي يكشف كواليس مناقشات حكومة الاحتلال حول مفاوضات الهدنة

خطة للإطاحة بنتنياهو.. كواليس الانقسامات فى إسرائيل بشأن حرب غزة