"مياه سوهاج" تطلق حملات لتوعية المواطنين بإجراءات سلامة ومأمونية المياه

أجرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، عددًا من أنشطة التوعية لأهالي مركز المنشأة وقرية اولاد سالم بمركز دار السلام وقرية أدفا بسوهاج ضمن خطة الشركة في إعداد دراسات مأمونية مياه الشرب والصرف الصحي.

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس الشركة، وقال أن تلك الدراسات تستهدف توصيف وتقييم المخاطر التي تواجه إمدادات مياه الشرب وتداول الصرف الصحي، ووضع محددات إزالة هذه المخاطر أو الحد منها، ووضع قيود صارمة وإجراءات تصحيحية للحد من هذه المخاطر في المستقبل.

استطلاع رأى للمواطنين وندوات توعوية وحملة طرق أبواب لبحث مدى جودة خدمات مياه الشرب

وأوضحت أسماء سهيل مدير إدارة التوعية والتثقيف بالشركة، أنه تم إجراء استطلاع رأى للمواطنين وندوات توعوية وحملة طرق أبواب لبحث مدى جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ومدى رضا العملاء عن الخدمات المقدمة وتوعية المواطنين بكيفية التعامل الآمن مع شبكات الصرف الصحي وترشيد استهلاك المياه.

وكذلك تعريف المواطنين بالخدمات التي تقدمها الشركة من خلال الخط الساخن 125 ومراكز خدمة العملاء، كما يتم دعوة المواطنين بنشر رسائل التوعية المائية لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي.

فيما سلم المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، نيابة عن المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

شهادة شكر وتقدير لمروة فريد اخصائى التدريب بشركة مياه سوهاج بحضور نسمة ماهر عطا الله مسئول التدريب بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وذلك لمجهوداتها فى تنفيذ خطة التدريب عن العام 2023 - 2024 بنظام التدريب عن بعد On Line وللتواكب مع مستحدثات ومتطلبات التحول الرقمى وبناء مصر الرقمية.

اوضحت المهندسة دعاء ناصر مدير الادارة العامة للتدريب انه تم تنفيذ العديد من البرامج التدريبية عن بعد ومنها برنامج الأصول الثابتة وبرنامج المصالح الحكومية وحسابات كبار المشتركين وبرنامج التحليل المالي وبرنامج إصلاح الشبكات وتركيب الوصلات.

الجدير بالذكر ان مركز تدريب مياه سوهاج حصل على شهادتى ISO 9001:2015 وISO 21001:2018 وكذلك اعتماد المجلس الوطني للتدريب والتعليم وان المركز لديه مدربين معتمدين ويوجد قاعات متطورة ومجهزة باحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة للتدريب

يأتى التكريم فى اطار اهتمام الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بتفعيل التحول الرقمى بهدف الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة فى جميع المجالات وخاصة فى مجال التدريب.