الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"حياة كريمة" تعلن بدء المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة بالبحر الأحمر

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت مؤسسة حياة كريمة بالبحر الأحمر، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومؤسسة فاهم، عن بدء المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة من يوم 29/5/2024 بمحافظة البحر الأحمر، وذلك ضمن مبادرة «تقدر في 10 أيام»، والتي أطلقتها المؤسسة لخدمة طلاب الثانوية العامة.

تقديم الدعم الأكاديمي والنفسي وكل ما يحتاجه الطلاب لتحقيق أقصى قدر من الاستفادة

وتقدم المؤسسات الداعمة للمبادرة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، الدعم الأكاديمي والنفسي وكل ما يحتاجه الطلاب لتحقيق أقصى قدر من الاستفادة، وتتم هذه المراجعات تحت إشراف وزارة التربية والتعليم ومجموعة من المعلمين المتميزين. 
وستشمل المراجعات جميع المواد بصورة مكثفة، والتأكيد على النقاط الهامة المتوقعة وحل عدد كبير من الأسئلة الهامة.

أماكن المراجعات في الإدارات التعليمية المختلفة
 

وكشفت المؤسسة، في بيان لها، عن أماكن المراجعات في الإدارات التعليمية المختلفة، وهي إدارة رأس غارب التعليمية تبدأ بمدرسة على بن أبى طالب، وفي إدارة الغردقة التعليمية بمدرسة رويال الجيل الصاعد، وفي إدارة سفاجا التعليمية بمدرسة الشهيد سيف العسكرية. وفي إدارة القصير التعليمية بمدرسة الثورة الثانوية بنات، وفي إدارة مرسى علم التعليمية بمقر الإدارة التعليمية بمرسي علم، وذلك بداية من 29 مايو الجاري وحتى 7 يونيو المقبل.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر

في سياق آخر، كشف هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أن النتائج الأولية لنتيجة الشهادة الإعدادية مبشرة، وأنه ستكون نسبة النجاح مرتفعة، لافتًا إلى أنه سيتم إعلانها فور انتهاء أعمال التصحيح خلال الأيام القليلة المقبلة واعتمادها من اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، مؤكدًا أن عملية التصحيح ورصد الدرجات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بدأت فعليًا، مشيرًا إلى أنه تتم مراعاة الدقة والانضباط في العمل تجنبًا للأخطاء لصالح جميع الطلاب، مؤكدًا أنه لن يتم إهمال أي جزء مُجاب عنه من قبل الطالب والالتزام بتعليمات رئيس لجنة التقدير، لافتًا إلى توفير نماذج الإجابة لكل مادة، حيث تتم مراجعة عينات عشوائية من كراسات الإجابة للتأكد من جودة التصحيح، ورصد كل جزئيات الأسئلة داخل الورقة.

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مؤسسة حياة كريمة وزارة التربية والتعليم البحر الاحمر مبادرة تقدر المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة الثانوية العامة

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