جدول امتحانات الثانوية العامة 2024.. وكيفية استخراج أرقام الجلوس

اقترب موعد امتحانات نهاية العام الدراسي لطلاب الثانوية العامة 2024، حيث يتساءل العديد من أولياء الأمور وطلاب الصف الثالث الثانوي عن جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024، والذي من المقرر أن تبدأ 10 يونيو المقبل للمواد خارج المجموع ويوم 22 يونيو المواد الأساسية بكلتا الشعبتين الأدبية والعلمية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن إتاحة البيانات الخاصة بطلاب الشهادة الثانوية العامة وهي الجلوس واللجنة التي سيؤدي بها الطالب الامتحان وكذلك المواد الدراسية التي سيؤدي بها الطالب الامتحان لامتحانات نهاية العام الدراسي 2024/2023 ويكون الاستعلام عنهم من خلال الموقع الخاص بالوزارة من خلال الرابط التالي

https://moe-register.emis.gov.eg/

أوضحت وزارة التربية والتعليم أنه يتم تسجيل الدخول بالبريد الإلكتروني الموحد ويتبعها تنفيذ الخطوات الخاصة لمعرفة رقم الجلوس واللجنة التي يؤدي فيها الطالب الامتحان.

وجاءت خطوات استخراج أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2024

يجب الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط التالي

https://moe-register.emis.gov.eg/

ثم يتم إدخال البريد الإلكتروني المدرسي الموحد للطالب الراغب في الاستعلام، ثم يتم بعد لك اختيار أيقونة الاستعلام عن رقم جلوس طلاب الثانوية العامة 2023-2024، ويقوم الطالب علي الضغط على كلمة عرض رقم الجلوس، سيظهر رقم جلوس الطالب ولجنته الامتحانية والمدرسة.

جدول امتحانات الثانوية العامة للمواد المشتركة

وجاء جدول امتحانات الثانوية العامة للمواد المشتركة بين الثلاث شعب، كالتالي:

تنطلق امتحانات الثانوية العامة2024 للمواد خارج المجموع، يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024 امتحان مادة التربية الدينية والتربية الوطنية، ويوم الأربعاء الموافق 12 يونيو 2024 امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء، وتبدا المواد الأساسية بداية من يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة العربية والإملاء والخط العربي، ويوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية وامتحان اللغة الأجنبية الأولى يوم 2 يوليو.

بينما جاء جدول الشعبة الأدبية كالتالي:

يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 امتحان مادة التاريخ، يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 امتحان مادة الجغرافيا، يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 امتحان مادة علم النفس والاجتماع، يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 امتحان مادة الفلسفة والمنطق.



جدول امتحانات شعبة علمي علوم بالثانوية العامة 2024 كالتالي:

يؤدي طلاب شعبة علمي علوم امتحانات نهاية العام يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 امتحان مادة الفيزياء ويوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 امتحان مادة الكيمياء، ويوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية،ويوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 امتحان مادة الأحياء.

جدول امتحانات الثانوية العامة علمي رياضة 2024

وجاء جدول امتحانات الشعبة الرياضية بالثانوية العامة بدءا من يوم السبت 13 يوليو التفاضل والتكامل، ويوم الأربعاء 17 يوليو الاستاتيكا،و يوم السبت 20 يوليو الديناميكا.

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024، جاءت كالتالي:

جاءت مواصفات مادة اللغة العربية تكون عدد للأسئلة 56 سؤالا، و4 أسئلة مقالية، منها سؤال تعبير بـ6 درجات، و3 أسئلة كل سؤال بدرجتين، واختيار من متعدد يبلغ 44 سؤالا، بدرجة واحده، والأسئلة بدرجتين بإجمالي 12 سؤالا؛ أما اللغة الإنجليزية تكون مواصفات ورقة الامتحانات، لاختيار من متعدد، 32 سؤالا بدرجة واحدة، وعدد الأسئلة بدرجتين 5 أسئلة، والعدد الكلي للأسئلة 37 سؤالا، و2 سؤال مقالي لكل سؤال درجتين، إضافة إلى سؤال تعبير بـ4 درجات.

وجاءت مواصفات امتحانات مواد التاريخ، الجغرافيا، علم النفس والاجتماع، والفلسفة والمنطق، الاختيار من متعدد، 40 سؤالا بدرجة واحدة، و6 أسئلة بدرجتين، العدد الكلي للأسئلة 46 سؤالا، و4 أسئلة مقالية كل سؤال بدرجتين.

فيما جاءت مواصفات امتحانات مواد الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، والجيولوجيا وعلوم البيئة الاختيار من متعدد، الأسئلة فيها بدرجة واحدة يبلغ 40 سؤالا، وعدد الأسئلة بدرجتين يبلغ 6 أسئلة، العدد الكلي للأسئلة 46 سؤالا، و4 أسئلة مقالية كل سؤال بدرجتين.

وجاءت مواصفات ورقة امتحان مادة الرياضياتالاختيار من متعدد، 11 سؤالا بدرجة واحدة، و7 أسئلة بدرجتين ليكون العدد الكلي للأسئلة 18 سؤالا، وسؤالين مقالين واحد بدرجتين، وسؤال بثلاث درجات.