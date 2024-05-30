مبادرة جديدة لتوزيع أكبر كمية من اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية بأسوان

شاركت جمعية الأورمان مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان فى انطلاق مبادرة انسانية خيرية جديدة بعنوان (بثمن كيلو أو كيلو ونصف من اللحوم.. شارك فى صك الأضحية 2024)، وذلك لحث المواطنين على أداء فريضة الأضحية وفي ذات الوقت ضمان وصول لحومها إلى الأسر الأكثر استحقاقا في قرى ونجوع وعزب محافظة أسوان.

المبادرة تستهدف الوصول بلحوم الأضاحي

وقال محمد يوسف، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بأسوان، إن المبادرة تستهدف الوصول بلحوم الأضاحي إلى كل الأسر الأكثر احتياجًا فى محافظة أسوان ونجوعها ومدنها وبخاصة القرى الأكثر احتياجًا والمناطق النائية الأكثر فقرًا لكى تحقق الغاية من الأضحية وهي إدخال الفرحة على المضحى من خلال التأكد من وصول لحوم أضحيته الى مستحقيها وفي نفس الوقت إسعاد الأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحى لهم فى منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمعاتهم السكانية.

وأكد أن كل هذه الجهود تأتي متواكبة مع ما تقدمه مبادرة «بثمن كيلو او كيلو ونصف من اللحوم.. شارك فى صك الأضحية 2024» من خدمات إنسانية جليلة لأبناء المجتمع الأسوانى، وتقديم كل أوجه الرعاية المختلفة بالتعاون مع المجتمع المدنى الذي أثبت أنه الركيزة الأساسية للتنمية والنماء.

بينما أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، ان المبادرة تحث المضحيين على شراء صك الاضحية بالتقسيط وذلك ليستطيع الجميع المساهمه في دعم الأسر الأكثر احتياجًا، ولوصول اللحوم إلى عدد أكبر من المستفيدين، مضيفًا انها مبادرة إنسانية تأتي في إطار مبادرات الأورمان والتي تهدف إلى تحفيز وفتح أفق جديدة للمتبرعين لاستثمار تبرعاتهم بالشكل الأفضل وانها قائمة على مبدا المساهمه والتكافل الاجتماعى من خلال تسخير التبرعات لدعم الأسر الأكثر احتياجًا.

ونوه أن الجمعية لديها 4 أنواع من صكوك الأضاحى لهذا العام 2024 وهي "صك مستورد صغير" بقيمة 6700جنيه، ويمكن تقسيطه ليدفع المتبرع 765جنيها في أول مرة ثم يدفع 540جنيها شهريأ لمدة 11شهر، و"صك مستورد كبير" بقيمة 7900 جنيها ويدفع المتبرع 975جنيها في أول مرة ثم يدفع 630جنيه كل شهر لمدة 11شهر، و"صك بلدي كبير" بقيمة 11700 ويدفع المتبرع 2465جنيها في أول مرة ثم يدفع كل شهر 840جنيه لمدة 11شهر، و"صك بلدي صغير" بقيمة 9805 ويدفع المتبرع 1885جنيها في أول مرة ثم يدفع كل شهر 720جنيه لمدة 11شهر.

يذكر أن جمعية الأورمان قد بدأت مشروع صك الأضحية قبل سنوات من الآن، ونجحت فى توصيل لحوم أضاحى المتبرعين إلى مستحقيها فى أقاصى قرى أسوان وبخاصة الأشد احتياجا منها.