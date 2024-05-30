الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

581 طالبا وطالبة بكلية التمريض جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية يؤدون الامتحان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني بدأت بكلية التمريض جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية من 23 مايو وتستمر حتى 11 يونيو.

وقال الدكتور عادل حسن، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، إن 581 طالبا وطالبة أدوا الامتحانات بمقرر أمراض الباطنة.

أعمال التصحيح

أضاف حسن أن أعمال التصحيح تتم بالتوازي مع عقد الاختبارات، وذلك لسرعة إعلان النتائج وفقًا للمواعيد المقررة لها.

أوضح أن الجامعة قامت بإعداد كافة الترتيبات اللازمة لإجراء الاختبارات، وتوفير بيئة مناسبة وآمنة للطلاب والمتابعة بصفة مستمرة، لضمان انتظام سير الاختبارات بدون أي مشكلات أو معوقات.

إجراءات امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية 

تُعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2023-2024 بإشراف عام الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وبإشراف الدكتورة غادة حداد عميد بقطاع الطب والعلوم الحيوية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

في السياق، أجرت الدكتورة وفاء عبد العظيم الحسني، عميد كلية التمريض، جولة اليوم داخل اللجان الامتحانية
اطمأنت  خلالها على حسن سير أعمال الامتحانات، ومدى التزام الطلاب والمراقبين بالتعليمات والقواعد المنظمة للعملية الامتحانية، مؤكدة ضرورة توافر كافة سبل الراحة التى تضمن سير الاختبارات في أجواء من الهدوء والاستقرار، مع أهمية تواجد أساتذة المادة للرد على استفسارات الطلاب، وإزالة أي عقبات تعوق سير الامتحانات وتعكر صفو أجوائها أولا بأول.

تعقد الامتحانات داخل كلية التمريض جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية بمتابعة الدكتورة فريدة كامل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد سعد منسق برنامج كلية التمريض.

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