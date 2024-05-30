الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد قليل.. محاكمة "مستريحة" مستحضرات التجميل فى طنطا

ارشيفية
ارشيفية

تنظر محكمة جنح أول طنطا، بعد قليل، القضية المشهورة إعلاميًا بمستريحة مستحضرات التجميل في طنطا.

بعد قليل.. محاكمة مستريحة مستحضرات التجميل بطنطا

تعود أحداث الواقعة إلى قيام عدد من ضحايا المتهمة "م. ال" بتقديم ببلاغات ضدها يتهمونها بالاستيلاء على أموال ومبالغ مالية كبيرة تصل إلى 50 مليون جنيه بزعم توظيفها في تجارة مستحضرات التجميل، مقابل أرباح شهرية، إلا أنها استولت على أموالهم وأغلقت حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وفرت هاربة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من ضبطها، بعد ورود عدد كبير من البلاغات تتهمها بالاستيلاء على أموال عدد من المواطنين بزعم توظيفها في تجارة مستحضرات التجميل، نظير أرباح شهرية.

وتبين من التحريات أن المتهمة استولت على أموال ضحاياها من محافظات الغربية والإسكندرية والقاهرة والشرقية والجيزة، والدقهلية والبحيرة وكفرالشيخ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمة.

محكمة الجنايات حكم التحريات وزارة الداخلية النيابة العامة مستريحة مستحضرات التجميل طنطا

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