الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مجلس جامعة بني سويف يوافق على إنشاء وحدة متابعة للخريجين بكلية السياحة والفنادق

الاجتماع
الاجتماع

وافق مجلس جامعة بني سويف، برئاسة الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، بجلسته رقم 233، على مقترح كلية السياحة والفنادق بإنشاء وحدة متابعة لخريجي الكلية، جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

وأوضح الدكتور منصور أن الهدف من الوحدة هو الربط بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل واستمرار التواصل بين الكلية والخريجين وتوفير المعلومات للخريجين عن فرص العمل المتاحة والتعليم المستمر وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بخريجي الكلية وتحديثها بصورة مستمرة لسهولة التواصل ومشاركتهم في أنشطة الكلية المختلفة.

وفي سياق آخر، أعلنت مستشفيات جامعة بني سويف، استقبال قسم الطوارئ 60 ألف مريض خلال 4 أشهر خلال أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، واستقبال حالات جراحة السكتة الدماغية، وجراحة القلب والصدر طوال أيام الأسبوع، حيث يستقبل القسم أكثر من 1000 مريض خلال اليوم الواحد مابين استقبال العظام والجراحة والباطنة والرمد وجراحة المخ والأعصاب وجراحة القلب.

وأوضحت المستشفى فى تقرير صادر عنها أن الحالات يتم إسعافها فى أسرع وقت، حيث يضم القسم عددا كبيرا من الأطباء ما بين نائب ومدرس وأستاذ على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلي العدد الكافي من هيئة التمريض بالمستشفي والإداريين والحالات التي تحتاج إلي حجز يتم حجزها بالأقسام الداخلية والحالات التي تحتاج إلى عمليات جراحية يتم عملها في الحال.

وأشار تقرير المستشفى إلى أن قسم عمليات الطوارئ بالمستشفى قام بإجراء أكثر من 2500 عملية خلال 4 أشهر متنوعة، حيث احتلت عمليات النساء والتوليد أكبر نسبة عمليات بعدد 963 عملية، يليه قسم الجراحة العامة 661 عملية، ثم العظام 175 عملية وجراحة المخ والأعصاب 109 عمليات، والباقي موزع مابين أقسام المسالك والأنف والأذن وقلب وصدر وتجميل وأوعية دموية ومناظير طوارئ.

وتم حجز أكثر من 4000 مريض بالقسم الداخلي مابين قسم الجراحة الداخلي بعدد 397 بالمسالك البولية، و321 بالباطنة العامة، و355 الأنف والأذن 198 وباقي أقسام المستشفي مثل الرعايات 481 حالة والأطفال 94 حالة والنسا 75 حالة والعظام 45 حالة وباقي أقسام المستشفي المختلفة، وقيام قسم القلب بالمستشفي بإجراء عدد كبير من حالات قسطرة القلب لأكثر من 450 مريضا.

وتحرص إدارة مستشفيات جامعة بني سويف على تطوير وتجديد وإضافة أجهزة حديثة إلى أقسام المستشفي المختلفة وتعيين العدد الكافي من الأطباء المقيمين سنويا ليناسب العدد الكبير من المرضى المتردديين علي المستشفي يوميا، بالإضافة إلى المدرسين والأساتذة يوميا والمرور الدوري من المدير التنفيذي للمستشفي علي جميع الأقسام؛ لانضباط العمل به وتوقيع الكشف الطبي اللازم علي المرضى، وتوفير المستلزمات الطبية اللازمة بقسم الطوارئ لسرعة إسعاف الحالات.

بني سويف جامعة بني سويف كلية السياحة والفنادق منصور حسن مجلس الجامعة

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