الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

انطلاق تدريب جراحة المثانة وتحويل مجري البول بجامعة المنصورة

انطلاق تدريب جراحة
انطلاق تدريب جراحة

نظم مركز الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة، فعاليات الدورة التدريبية الثامنة عشر لجراحة المثانة وتحويل مجرى البول فى الفترة من 26-5-2024 حتى 30-5-2024.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، وريادة الدكتور طارق غلوش، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور أشرف شومة، عميد كلية الطب، بحضور الدكتور باسم صلاح، مدير المركز، والدكتور أحمد مصباح، رئيس قسم المسالك البولية ومقرر الدورة.

وصرح الدكتور حسن أبو العينين، أستاذ جراحة المسالك البولية بمركز أمراض الكلى والمسالك البولية، بأن هذه الدورات منذ بدايتها وعلى مدار ١٨ دورة، حضرها أكثر من ٨٠٠ متدرب من ٩٢ دولة، وهي من أنجح الدورات، حيث تضم فعاليات الدورة عدد كبير من المحاضرات وورش العمل المختلفة، يقوم خلالها فريق الأطباء بعمل عمليات على الفيديو المباشر، ثم يشارك المتدربون في العمليات على حيوانات التجارب، وبعد العودة لبلادهم يقومون بإجراء تلك الجراحات في مستشفياتهم وإرسال ما يثبت ذلك.

كما يتم عقد العديد من الدورات في التخصصات الأخرى مثل جراحات الحصوات والجراحات التعويضية التكميلية وجراحات المناظير، حيث يعتبر مركز الكلي منارة للتعليم والتدريب الطبي المستمر ونشر كل ما هو جديد في مجال جراحة المسالك البولية.

إصابه ٣ أشخاص في حادث بالدقهلية 

كان أصيب ٣ أشخاص في حادث انقلاب سيارة إثر اصطدامها بالرصيف عند الملف الدولي بجمصة بمحافظة الدقهلية.

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إخطار من مركز شرطة جمصة، بوقوع حادث انقلاب سيارة وإصابة ٣ أشخاص.

انطلاق تدريب جراحة
انطلاق تدريب جراحة
انطلاق تدريب جراحة
انطلاق تدريب جراحة
انطلاق تدريب جراحة
انطلاق تدريب جراحة
انطلاق تدريب جراحة
انطلاق تدريب جراحة
مركز الكلى والمسالك البولية جامعة المنصورة المنصورة فعاليات الدورة التدريبية الدورة التدريبية الثامنة عشر لجراحة المثانة

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