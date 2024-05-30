الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حلويات ورسائل تشجيعية في امتحانات "التجارة الدولية" بجامعة الإسماعيلية الأهلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

دشنت جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية مبادرة تحفيزية لطلاب كلية التجارة الدولية واللغات بهدف التقليل من حدة الأجواء الامتحانية، من خلال توزيع رسائل تحفيزية للطلاب قبل بدء الامتحانات، للحد من  ضغوط الأجواء الامتحانية، بتنظم برنامج الأسواق والمنشآت المالية بالجامعة.

سير الامتحانات

تسير العملية الامتحانية ببرنامج الـ"FMI" تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعه  قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور عادل حسن، نائب رئيس الجامعه للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، وبمتابعة الدكتور سلوي فراج، عميد كلية التجارة، والدكتور رشا الفقي، وكيل الكلية لشئون التعليم، والدكتورة مايسة مصطفى، منسق برنامج الـFMl.

شارك في تنفيذ المبادرة التحفيزية الدكتورة ريمان عبد العال، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأعضاء هيئة التدريس في برنامج الأسواق والمنشآت المالية (fmi).

يُذكر أن الامتحانات ببرنامج الأسواق والمنشآت المالية بدأت 18 مايو وتستمر حتى 9 يونيو.

كانت أعلنت جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، أسماء الطلاب الفائزين بجوائز المؤتمر السنوي الثاني للبحوث الطلابية بكلية الطب.

هذا وجاءت جوائز المؤتمر كالتالي:

-مركز أول عرض طلابي حصل علية كلا من الطالب سعيد أحمد، والطالبة تقى محمد عن بحث بعنوان"تعاطي مواد الإدمان بين طلاب: الانتشار والعوامل المرتبطة".

- المركز الثاني عرض طلابي فاز به الطالبة منه عبد النبي إبراهيم، والطالب أحمد محمود دسوقي، عن بحث بعنوان: التأثير المحتمل للتعرض للأشعة فوق البنفسجية المنبعثة من الأجهزة علي الصحة.

-المركز الثاني مكرر عرض طلابي حصل علية الطالب يحيى عويس، والطالبة لينا ياسر عن بحث بعنوان: تأثير مشاهدة ألعاب الفيديو على السلوكيات والأداء الأكاديمي للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6-9 سنوات في مدينة الإسماعيلية.

- المركز الثالث عرض طلابي فاز به الطالب عبد الرحمن سيد محمد والطالب مارك يوحنا ادوارد عن بحث بعنوان: العلاقة بين التعرض لألعاب الفيديو العنيفة وارتكاب التنمر الإلكتروني لدى المراهقين في الإسماعيلية.
- أما المركز الرابع عرض طلابي فجاء من نصيب الطالب محمد أحمد محمد صديق، والطالب محمد صالح محمد إبراهيم، عن بحث بعنوان: العلاقة بين فترة تعرض الأطفال لألعاب الفيديو والسلوك العدواني في الإسماعيلية.

- أما المركز الأول بوستر فكان من نصيب الطالبات نانسي وديع، هدي أحمد،  رنا عاطف، عن بحث بعنوان: معرفة وسلوك وممارسة إساءة استخدام المواد المخدره بين الطلاب،  والمركز الثاني بوستر جاء من نصيب الطلاب دانيال أمير عزيز، كاراس سامح، دلال مجدي، عن بحث بعنوان التداوي الذاتي بالمسكنات بين طلاب الطب.

اخبار جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية الدكتور عادل حسن نائب رئيس جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية للشئون الأكاديمية انشطة جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية برامج جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية تنسيق جامعة الاسماعيلية الجديدة الاهلية

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