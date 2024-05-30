10 % من المطلوبين للخدمة العسكرية فى إسرائيل يهربون من التجنيد

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" نقلًا عن إعلام إسرائيلي، بأن 10% من المطلوبين للخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي يدعون الإصابة بأمراض عقلية ونفسية للهروب من التجنيد.

وأكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن هناك أطباء نفسيين ومحامين متورطين في إصدار تقارير كاذبة حول الحالة العقلية لآلاف المكلفين بالخدمة العسكرية أو الاحتياط مقابل كسب المال حتى خلال فترة الحرب.

وعلى إثر ذلك، صرح قائد أحد التشكيلات العسكرية في الجيش الإسرائيلي، بأنه "سيقتلهم بشراسة حتى يتم سحب ترخيصهم (الأطباء والمحامون) من لجان الأخلاقيات المهنية".

ويقدر الجيش الإسرائيلي أن هناك عدة آلاف من الشباب الأصحاء الذين يبلغون من العمر 18 عامًا ويتهربون من الخدمة العسكرية بطريقة سهلة مقابل المال، وأن حوالي 10% من المستفيدين من الإعفاء من هذه الخدمة لأسباب طبية وعقلية.