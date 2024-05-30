فتح باب التظلمات على نتائج الشهادة الإعدادية بالوادي الجديد

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، فتح باب التظلمات على نتائج الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٣-٢٠٢٤، اعتبارًا من اليوم الخميس ٣٠ مايو ٢٠٢٤ ولمدة ١٥يومًا.

يأتي ذلك عقب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت ٩٥.٥%، تحقيقًا لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب، حيث يتم تلقي طلبات التظلمات بإدارة شئون الطلبة والامتحانات بالمديرية مرفق معها صورة الرقم القومي لولي الأمر.

محافظ الوادي الجديد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح ٩٥.٥ ٪

اعتمد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٣-٢٠٢٤ بنسبة نجاح بلغت ٩٥.٥٪، بحضور المهندس سيد عبد العزيز، وكيل التربية والتعليم بالمحافظة، حيث تقدم للامتحانات عدد ٤٨٦٩ طالب وطالبة نجح منهم ٤٧٥٧ طالبًا وتغيب ١٢ طالبًا.

وقدّم الزملوط التهنئة هاتفيًا لاثنين من الأوائل الحاصلين على نسبة ١٠٠ ٪، من إجمالي أوائل المحافظة البالغ عددهم ١٠ طلاب، متمنيًا لهم دوام النجاح والتفوق خلال المراحل التعليمية القادمة، كما وعد بتكريمهم في إحتفالية خاصة تقيمها المحافظة لتكريم أوائل المراحل التعليمية المختلفة.

هنأ المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل التعليم بالوادي الجديد، طلاب المحافظة الناجحين والناجحات في الشهادة الإعدادية وأوائل المحافظة العشر عقب اعتماد النتائج، اليوم الأربعاء.

وتقدم وكيل التعليم بالوادي الجديد، بخالص الشكر والتقدير والامتنان لجميع المشاركين ومن ساهم في ظهور امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية بالمظهر اللائق والمشرف ومرور إجراءات التأمين بكل دقة وانضباط وفق خطة عمل محكمة لاقت استحسان الجميع

وانطلقت امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية بالوادي الجديد، يوم الأربعاء الموافق 15 مايو 2024، لإجمالي 4870 طالب وطالبة، أدوا امتحاناتهم أمام 126 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية.