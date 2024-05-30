الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الإسماعيلي يحاول التأهل لثمن نهائي كأس مصر على حساب القناة

الإٍسماعيلي
الإٍسماعيلي

في دربي منطقة القناة، يستضيف الإسماعيلي نظيره القناة (أحد فرق دوري القسم الثاني "المحترفين أ)، في تمام الثامنة ليلاً، على ستاد الإسماعيلية، في ختام اليوم الثالث من دور الـ32 بكأس مصر (نسخة 2023/2024).

جلال يحذر لاعبي الإسماعيلي من مفاجآت الكأس

حذر إيهاب جلال لاعبي الإسماعيلي، من مفاجآت كأس مصر، فهي بطولة المفاجآت التي دائمًا ما تفرق بين فريق كبير وأخر صغير، مستشهدًا بما حدث خلال مباراة المقاولون العرب والترسانة، حيث نجح الشواكيش في العبور للدور التالي على حساب ذئاب الجبل.

القناة يحاول التعويض

بحثًا عن تعويض الفشل في العودة مجددًا للتواجد بين الكبار بدوري الأضواء والمشاهير الموسم المقبل، سيدخل القناة مواجهة الليلة أمام الدراويش، بهدف واحد غير قابل للنقاش وهو التأهل لدور الـ16 من الكأس.

القنوات الناقلة لمباراة الإسماعيلي والقناة بكأس مصر

تنقل مباراة الإسماعيلي والقناة، في ثالث أيام منافسات دور الـ32 ببطولة كأس مصر (نسخة 2023/2024)، عبر إحدى شبكة قنوات أون تايم سبورت سواء 1 أو 2، على الهواء مباشرة في الثامنة ليلاً.

حكام مباراة الإسماعيلي والقناة بكأس مصر (نسخة 2023/2024)

يقود مباراة الإسماعيلي والقناة، في ثالث أيام دور الـ32 بكأس مصر (نسخة 2023/2024)، تحكيميًا طاقم مكون من أحمد ناصر للساحة، وإبراهيم السوداني حكم مساعد أول، وعمرو جمعة حكم مساعد ثان، وأحمد العباسي حكمًا رابعًا.

حكام مباراة الإسماعيلي والقناة بكأس مصر (نسخة 2023/2024)

الوقت الإضافي وضربات الجزاء يحددن المتأهل

تنص لائحة مسابقة كأس مصر (نسخة موسم 2023/2024)، على أنه في حالة إنتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل سواء كان سلبيًا أو إيجابيًا، يتم اللجوء إلى شوطي إضافيين مدة كل شوط 15 دقيقة، وفي حالة استمرار التعادل، يتم التوجه إلى ضربات الجزاء لحسم الفريق المتأهل للدور التالي.

بدون (VAR)

تقام منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر (نسخة 2023/2024) بدون تقنية الفيديو (VAR).

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