ضبط رنجة ولحوم "فاسدة" في حملات تموينية بالفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أمس الأربعاء، حملة مكبرة من إدارة الرقابة التجارية بالمديرية بالإشتراك مع مديرية الطب البيطري، استمرارًا لتنفيذ توجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم.

ضبط رنجة ولحوم متنوعة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بالفيوم

وتمكنت الحملة من تحرير المحاضر الآتية: ضبط 11.7 كجم لحوم متنوعة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي والحيواني بثلاجات أحد مطاعم المشويات والبروست، وضبط 45.15 كجم لحوم متنوعة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي والحيواني بثلاجة فاترينة مأكولات ومشويات.

وتمكنت الحملة أيضًا من ضبط 22.5 كجم أسماك رنجة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي والحيواني بثلاجة اسماك ورنجة، بالإضافة إلى المرور على المخابز السياحية ومخابز الحلوى لمتابعة الأسعار والأوزان وكذلك مطاعم الفول والطعمية ومحلات السوبر ماركت لمتابعة التزام التجار بتخفيض الأسعار.

في إطار خطة المحافظة، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية وكافة الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق ومراقبة الأسعار.

وأكد المهندس السيد أحمد السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقًا لمصلحة المواطن الفيومي.

وكان قد ترأس محمد أبوالقاسم، نائب رئيس مركز إطسا لشئون القرى بالفيوم، والأجهزة التنفيذية بتأمين من قوات الأمن وشرطة مركز إطسا، حملة مكبرة بالوحدة المحلية بقصر الباسل، بحضور رئيس الوحدة المحلية ومسئولي حماية الاراضي واملاك الدولة بالمركز.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، لرؤساء المراكز والمدن باستمرار التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية لإزالة أى معوقات لإنجاح أعمال الموجة 22 وتحقيق المستهدف منها، ومواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والتعامل بحسم فى هذا الملف الحيوى، وتحت إشراف أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة أطسا.

ضبط رنجة ولحوم متنوعة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك

ضبط رنجة ولحوم متنوعة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك

ضبط رنجة ولحوم متنوعة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك

ضبط رنجة ولحوم متنوعة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك

ضبط رنجة ولحوم متنوعة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك