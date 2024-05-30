الخميس 30 مايو 2024
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بنسبة نجاح 81%.. محافظ شمال سيناء يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

اللواء دكتور محمد
اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشه

اعتمد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، اليوم الخميس، نتيجة الفصل الدراسي الثاني ونهاية العام الدراسي للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2024 بنسبة نجاح بلغت 81 % من المتقدمين للامتحانات.


وأكد المحافظ، أن عدد الطلبة المتقدمين لامتحان الفصل الدراسي الثاني ونهاية العام للشهادة الإعدادية بلغ 8 آلاف و316 طالبًا وطالبة حضر منهم الامتحان 8 آلاف و156 طالبًا وطالبة، حيث بلغ عدد الناجحين 6 آلاف و605 طلاب على مستوى المحافظة.


وأضاف المحافظ، أنه تم إعلان النتيجة على الرابط المخصص لنتيجة الشهادة الإعدادية على الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، بجانب إرسال رسائل بنتيجة الطالب علي تطبيق الواتساب المسجل علي أرقام الهواتف المسجلة لدي المديرية لكل طالب أو ولي أمر. 


ووجه المحافظ، الشكر إلى مديرية التربية والتعليم على الجهود المبذولة في العملية التعليمية وميكنة نتيجة الشهادة الإعدادية، معلنًا استعداد المحافظة لامتحانات الثانوية العامة، وموجهًا بتطبيق الإجراءات ومنع الغش.


وأشار المحافظ، إلى أن أوائل الشهادة الإعدادية هم كلا من: ليلي أحمد عبدالمجيد، كنزي محمد حمدان سليمان، حسناء حسن كامل، أسما وسام محمود، مرام أحمد علي، محمود سعيد محمود، خديجة محمد محمود، عبد الرحمن أسامة أحمد، مريم محمد ممدوح، رواء محمد حسن.


حضر اعتماد النتيجة اللواء أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، حمزة رضوان مدير عام التربية والتعليم، وعادل يحيى، رئيس لجنة النظام والمراقبة وعدد من قيادات مديرية التربية والتعليم الأوائل وأسرهم.

الفصل الدراسي الثاني شمال سيناء العملية التعليمية الثانوية العامة لجنة النظام والمراقبة محافظ شمال سيناء

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