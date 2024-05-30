الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2024 بعد قليل

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

أعلنت محافظة الجيزة، اعتماد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية، بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023-2024، بعد قليل.

ويعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، النتيجة في حضور أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم، على أن تعلن بعدها بقليل.

رابط النتيجة 

وتتاح النتيجة للطلاب عبر رابط المديرية برقم جلوس الطالب، فور اعتمادها من المحافظ، عبر الرابط التالي:

https://www.gizaedu.net/

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ويمكن لطلاب الصف الثالث الإعدادي بالجيزة، التظلم على نتيجة الفصل الدراسي الثاني فور إعلان النتيجة، باتباع الخطوات والإجراءات التالية..

1- يقوم الطالب أو ولى أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من نتيجتها.

2- سداد الرسوم المقررة طبقًا للفاكس المرسل من ديوان وزارة التربية والتعليم، الذي ينظم مقابل سداد الرسوم المقررة للتظلمات.

3- يتم التوجه للجنة النظام والمراقبة التابعة للإدارة التعليمية لتسليم الطلب والحصول على إيصال السداد وتحديد موعد للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها.

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4- بعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره يتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته.

- في حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته فى الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.

نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني عام الدراسي الحالي 2023 2024 حافظة الجيزة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

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