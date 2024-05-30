الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 30-5-2024 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 30-5-2024 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة المصري البورسعيدي ضد جمهورية شبين، ومباراة الإسماعيلي ضد القناة في دور 32 من بطولة كأس مصر.

• مواعيد مباريات اليوم في كأس مصر والقنوات الناقلة

- مباراة المصري البورسعيدي ضد جمهورية شبين: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع على قناة ON Time Sports.

- مباراة الإسماعيلي ضد القناة: في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتُذاع على قناة ON Time Sports.

تردد قناة أون تايم سبورت عبر القمر الصناعي النايل سات

التردد وهو: 11861.

معدل الترميز وهو: 27500.

معدل الاستقطاب وهو: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ وهو: 5/6.

الجودة: HD.

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منتخب مصر يخوض مرانه الأول استعدادًا لمواجهة بوركينا فاسو 6 يونيو

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• مواعيد مباريات اليوم في بطولة أوروبا تحت 17 عامًا

- مباراة البرتغال ضد بولندا: في تمام الساعة السادسة مساءً.

- مباراة إيطاليا ضد إنجلترا: في الساعة الثامنة والنصف مساءً.

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الجزائري

- مباراة اتحاد الجزائر ضد نجم بن عكنون: في تمام الساعة السادسة مساءً.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام بوركينا فاسو

يلتقي منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة المدرب حسام حسن، نظيره بوركينا فاسو، في مواجهة قوية ستُقام يوم 6 يونيو المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وتقرر إقامة مباراة منتخب مصر ضد بوركينا فاسو يوم 6 يونيو، على أن تُقام المواجهة الثانية أمام منتخب غينيا بيساو في موعدها يوم 10 من الشهر نفسه.

يذكر أنه من المقرر إقامة منافسات بطولة كأس العالم 2026 في ثلاث دول بملف مشترك بينهم، وهي: الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

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