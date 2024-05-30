الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصين تعلن بناء 10 مختبرات بـ5 مجالات مختلفة مع الجانب العربى

الرئيس الصيني شي
الرئيس الصيني شي جين بينغ

قال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إننا سنتعاون مع الجانب العربي لبناء 10 مختبرات في مجالات الصحة والذكاء الاصطناعي والتنمية الخضراء والزراعة الحديثة ومعلومات الفضاء.

وقال خلال كلمته في افتتاح منتدى التعاون العربي الصيني، إن الصين عززت علاقاتها مع القادة العرب في السنوات الأخيرة، مستوردًا رئيسيًا للنفط من دول المنطقة، لافتًا إلى تواصل تعزيز التعاون الاستراتيجي مع الجانب العربي في مجالي النفط والغاز، ودمج أمن الإمدادات مع أمن الأسواق.

وأكد أن الصين جاهزة للعمل مع الجانب العربي في مجال البحث والتطوير لتكنولوجيا الطاقة الحديثة وإنتاج المعدات، وسندعم مشاركة شركات الطاقة والمؤسسات المالية الصينية في مشاريع الطاقة المتجددة في الدول العربية بقدرة إجمالية تفوق 3 ملايين كيلووات.

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