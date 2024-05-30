الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز

"الإسكان" تناقش استعدادات استضافة مصر المنتدى الحضرى العالمى

الدكتور عبدالخالق
الدكتور عبدالخالق إبراهيم

ترأس الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والسفير عاطف سالم، المنسق الوطني للمنتدي الحضري العالمى، اجتماع اللجنة الفنية والموضوعية المشكلة بقرار رئيس الوزراء، والمختصة بالتحضير والإعداد الفنى لاستضافة مصر للمنتدى فى دورته الـ12 "WUF12"، فى نوفمبر القادم، الذى تنظمه مصر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات"، بحضور وفد من المكتب الرئيسي لـ"الهابيتات" بنيروبي، وممثلي مكتب مصر، وكذا ممثلى وزارات (التنمية المحلية - التخطيط والتنمية الاقتصادية - الشباب والرياضة - التضامن الاجتماعي)، واتحاد الصناعات.

المنتدى الحضرى العالمى

وأكد إبراهيم أن المنتدى الحضرى العالمى هو ثانى أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة، بعد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، الذى استضافته الدولة المصرية بنجاح فى نسخته الـ27 "COP 27" بمدينة شرم الشيخ، مشيرًا إلى أن الفوز باستضافة المنتدى، شاهد جديد على نجاح الدولة المصرية فى تنظيم واستضافة المؤتمرات العالمية، وفرصة لعرض التجربة المصرية الرائدة، فى تحقيق النهضة العمرانية الشاملة فى مختلف ربوع مصر خلال السنوات القليلة الماضية، ومنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى.

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وأوضح مساعد وزير الإسكان أن اجتماع اللجنة تناول الحديث حول تشكيل وتنفيذ الفعاليات الجانبية على هامش المنتدى، وجلسات المائدة المستديرة، ودور وزارتى الإسكان والتنمية المحلية فى تنفيذ هذه الفعاليات، كما تمت مناقشة الموضوعات المقترح تناولها فى الجلسات العلمية بالمنتدى، وتم الاتفاق على قيام الجانب المصري بترشيح المتحدثين الرئيسيين من الخبراء، بجانب الخبراء العالميين.

وأضاف: “تم الاتفاق على عقد لقاء وزارى إفريقي يضم وزارات الإسكان والتنمية المحلية كجزء من فعاليات المنتدى، تحت عنوان التنمية العمرانية تبادل الخبرات، وكذا عرض التجربة العمرانية المصرية على الدول الإفريقية، وتحديد سبل التعاون المشترك مستقبلًا”.

الجدير بالذكر أن مصر ستكون أول بلد إفريقى يقوم باستضافة المنتدى الحضرى العالمى منذ الدورة الافتتاحية فى نيروبى بدولة كينيا، وثانى الدول العربية بعد استضافة أبوظبى للدورة العاشرة.

الدكتور عبدالخالق إبراهيم الاسكان عاطف سالم المنسق الوطني رئيس الوزراء

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