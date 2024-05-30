"الزراعة": انخفاض أسعار السكر 5 آلاف جنيه للطن.. والمُخزن يكفى 7 أشهر

أكد الدكتور مصطفى عبدالجواد، رئيس مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مصانع السكر تعمل بطاقة كبيرة والسكر متوفر بكميات كبيرة مع زيادة في المعروض وانخفاض الأسعار ٥ آلاف جنيه للطن، حيث انخفضت الأسعار من ٣٣ ألف جنيه في الطن إلى ٢٨ ألف جنيه، بعد أن وصل الطن إلى ٥٠ ألف جنيه قبل تراجع سعر صرف الدولار، حيث إن إنتاج مصر من القصب ٦٥٠ ألف طن من ٢٠٠ ألف فدان قصب، والإنتاج من البنجر ١.٨ مليون طن.

إنتاج السكر

وقال عبدالجواد في تصريحات لـ"الدستور"، إن الإنتاج من السكر يكفي لمدة ٧ أشهر، وحصاد وإنتاج السكر من البنجر مستمر لمدة شهرين آخرين، بينما تم الانتهاء من إنتاج ٦٥٠ ألف طن سكر من القصب واستيراد ٩٠٠ ألف طن لسد العجز، إذ تستهلك مصر نحو ٣.٤ مليون طن ننتج منها ٢.٦ مليون طن ونستورد الكميات المتبقية، مؤكدًا أنه لن تحدث أي أزمة في السكر خلال الفترة المقبلة أو أي فترة نتيجة استيراد الفجوة والاحتياجات وأن محصول السكر يكفي لنهاية العام، لحين بدء الإنتاج من المحصول الجديد في أول العام المقبل.

من جهته، قال الدكتور أيمن حسني، مدير معهد بحوث المحاصيل السكرية، إن انخفاض المعروض نتيجة تعطيش السوق حتى وصل سعر السكر إلى ٤٠ و٥٠ جنيهًا للكيلو، في حين يتوفر بـ٢٨ جنيها في الهيئات والمجمعات الاستهلاكية، ويسمح بعبوة واحدة كيلو لكل عملية بيع حتى لا تستغل في السوق السوداء.

وأوضح حسني أن نصيب الفرد من السكر سنويًا من إجمالي الاستهلاك على مستوى الجمهورية ٣٢ كيلو.