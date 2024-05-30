الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ندب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار حريق بمحلىّ لعب أطفال وسط الإسكندرية

ارشيفيه
ارشيفيه

قررت النيابة العامة بالإسكندرية سرعة طلب تحريات المباحث حول نشوب حريق فى محليّ لعب أطفال بمنطقة المنشية، دون إصابات بين المواطنين، وندب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار الحريق وتحديد أسبابه وسؤال شهود العيان عن الواقعة.

بلاغ بنشوب حريق بممر محلات لعب الأطفال بوسط المدينة

تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة المنشية، يفيد بنشوب حريق بممر محلات لعب الأطفال بوسط المدينة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المنشية وحي الجمرك إلى محل البلاغ.

 نتائج المعاينة والفحص

وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق في محل لبيع ألعاب الأطفال أسفل عقار كائن بسوق الورق بمنطقة المنشية، ثم امتد الحريق إلى محل آخر مجاور، ما أسفر عن التهام النيران محتويات المحلين بالكامل دون حدوث أي إصابات. 

وعلى الفور تم فصل التيار الكهربائي والغاز عن العقار، وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق قبل امتداده إلى باقي المحلات دون إصابات بين المواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

حريق لعب أطفال بمحليين وسط الإسكندرية النيابة العامة أمن الأسكندرية شرطة المنشية

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