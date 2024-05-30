الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الأحمر،
موانئ البحر الأحمر،

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن، وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 866 شاحنة و80 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 2500 طن بضائع، 313 شاحنة و50 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 10500 طن بضائع، 553 شاحنة و30 سيارة. 

تداول 3620 طن بضائع و422 شاحنة بميناء نويبع، حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة العبارتين الرياض وأمل، فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة أمل وغادرت ثلاث سفن بوسيدون إكسبريس، الحرية1 وسيناء، كما تم تداول 3620 طن بضائع و422 شاحنة بميناء نويبع، من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي بريدج، كوين نفرتيتى، آور وآيلة، كما سجلت موانيء الهيئة وصول وسفر 2600 راكب بموانئها.

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وزارة النقل تكشف سبب تعطل حركة التقاطر فى الخط الأول لمترو الأنفاق

يذكر أن الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل شهد توقيع مذكرة تفاهم بشأن بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم ميناء برنيس البحري بين شركة ميناء برنيس البحري إحدى شركات هيئة موانئ البحر الأحمر، ومثلها في التوقيع اللواء محمد عبدالرحيم رئيس مجلس الإدارة وشركة برنيس الإقليمي لأنشطة الموانئ إحدى شركات مجموعة الغانم الكويتية، ومثلها في التوقيع رهام فواد الغانم رئيس مجلس إدارة مجموعة الغانم ورئيس مجلس إدارة  شركه برنيس الإقليمي لأنشطه المواني.  

وتضمنت مذكرة التفاهم تسهيل التعاون بين الطرفين لوضع الترتيبات اللازمة لضمان التعاون الفعال في المجالات ذات الاهتمام المشترك في بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم ميناء برنيس البحري لمزاولة كافة أنشطة النقل البحري والتعاون المشترك في المشاريع التي تقع في النطاق والتعاون في أي مجالات أخرى ذات اهتمام مشترك قد تكون ضرورية لتحقيق أهداف هذه الإتفاقية خاصة مع كون شركة برنيس الإقليمي مطور رئيسي ومدير للموانئ والمناطق الصناعية والمناطق الحرة ومشغل ذو خبرة عالية للخدمات اللوجستية المتكاملة متعددة الوسائط في الكويت ودوليًا.

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وزير النقل يتابع انطلاق أول أفواج الحج البري من ميناء نويبع البحري

وخلال فعاليات التوقيع، رحب وزير النقل برئيس مجلس إدارة وقيادات شركة برنيس الإقليمي إحدى شركات مجموعة الغانم الكويتية، معربًا عن سعادته بالتعاون مع الأشقاء في دولة الكويت في هذا المشروع والتطلع لأن يكون بداية لانطلاقة التعاون الكبير بين وزارة النقل ومجموعة الغانم الكويتية في إنجاز العديد من المشروعات.

المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحم ميناء سفاجا الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر

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