الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حالة الطقس اليوم الخميس 30 مايو في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية

الطقس
الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 30 مايو في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية للقاهرة والإسكندرية.

حالة الطقس اليوم الخميس 30 مايو 2024

ويسود اليوم طقس حار على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومن المنتظر أن تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 31 درجة مئوية، كما أن هناك اضطراب في الملاحة البحرية على  البحر الأحمر حيث يصل ارتفاع الموج إلى (1.5-2.5) م.

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حالة الطقس اليوم الخميس 30 مايو 2024 ودرجات الحرارة فى محافظات مصر

حالة الطقس اليوم الخميس في مصر

طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد معتدل ليلا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مع نشاط للرياح على مناطق بالقاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وإليكم درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على مناطق الجمهورية:-

  • القاهرة الكبرى والوجه البحرى ٣١  درجة.
  • السواحل الشمالية ٢٩ درجة.
  • جنوب سيناء  ٣٦ درجة.
  • شمال الصعيد  ٣٣ درجة.
  • جنوب الصعيد ٣٩ درجة.
حالة الطقس
حالة الطقس
حالة الطقس

حالة الطقس غدًا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدًا الجمعة 31 مايو 2024، وتوقعت أن يسود طقس حار نهارًا معتدل ليلًا على كافة الأنحاء.

كما توقعت هيئة الأرصاد، أن يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى الوجه البحري وشمال الصعيد ومائل للحرارة على السواحل الغربية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

واعتبارا من الجمعة 31 مايو ترتفع درجات الحرارة تدريجيًا لندخل في موجة حارة إلى شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء.

"الأرصاد" تبشر بأجواء لطيفة واستمرار الطقس الربيعى اليوم

حالة الطقس اليوم الخميس 30 مايو 2024 ودرجات الحرارة فى محافظات مصر

حالة الطقس في مصر.. الأرصاد الجوية: موجة حارة جديدة خلال أيام

حالة الطقس اليوم الأربعاء في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية للقاهرة والإسكندرية

حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع

وحذرت الأرصاد من موجة حارة إلى شديدة الحرارة متوقعة على معظم المناطق في الجمهورية اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 31 مايو وحتى الثلاثاء الموافق 4 يونيو المقبل حيث تتوقع الأرصاد أن ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ خلال هذه الفترة، حيث قد تصل إلى مستويات قياسية في بعض المناطق.

وتنبه الأرصاد الجوية إلى أهمية اتباع إجراءات الوقاية من الحرارة الشديدة، مثل تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس في فترات الظهيرة، وشرب كميات كافية من الماء للحفاظ على الترطيب، وارتداء الملابس الفضفاضة والخفيفة وغطاء الرأس عند الخروج في الأماكن المكشوفة.

حالة الطقس في الاسكندرية لمدة أسبوع

تعود درجات الحرارة لمعدلها الطبيعي وانخفاض في الدرجات تتراوح من 4 إلى 5 درجات على شمال البلاد من السواحل الشمالية حتى شمال منطقة الصعيد، مع انتهاء الموجة الحارة بعد أن قامت بالتثير لمدة أسبوع على كافة البلاد، ويتم نشاط الرياح على كافة الأنحاء حيث إعطاء الشعور بأن حالة الطقس بدأت في التحسن.

حالة البحر المتوسط

يتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط بين خفيفة ومعتدلة، حيث يتراوح ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح ستكون سطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.

حالة البحر الأحمر

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، فمن المتوقع أن تكون الرياح مضطربة مع ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، والرياح ستكون سطحية شمالية غربية.

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