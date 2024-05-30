الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعر الريال السعودي اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

الريال السعودي
الريال السعودي

تراجع  سعر الريال السعودي اليوم الخميس 30 مايو 2024 مقابل الجنيه المصري، واستقر مقابل الدولار والليرة، بسبب طرح البنك المركزي أذون خزانة بقيمة 45 مليار جنيه وتبلغ قيمة الطرح الأول 25 مليار جنيه، لأجل 182 يومًا والقيمة الثانية 20 مليار دولار لأجل 364 يومًا ما أدى إلى تراجع الريال السعودي اليوم بعد أن شهد الأيام السابقة تغيرات كبيرة في سعر صرف العملات الأجنبية، لذا دائمًا يرغب الكثير من المواطنين في معرفة سعر الصرف للريال السعودي؛ لأنه يترتب عليه الكثير من المعاملات اليومية خصوصا موسم الحج. 

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

جاء سعر الريال السعودي اليوم الخميس 30 مايو 2024 مقابل الجنيه والدولار والليرة بعد زيادة الحد الأقصى لعمليات السحب النقدي مع اقتراب موسم الحج في توفير العملة السعودية نحو 12.59 جنيه للشراء، و12.63 جنيه للبيع حسب البنك المركزي.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سجل الريال السعودي اليوم الخميس 30 مايو 2024 في مصر مقابل الدولار 1 ريال سعودي يعادل 0.27 الدولار الأمريكي.

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس 30 مايو 2024

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 29 مايو 2024 مقابل الجنيه المصري والدولار

سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 27 مايو 2024 مقابل الجنيه المصري والدولار

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك

سجل الريال السعودي اليوم في بنك مصر 12.62 جنيه للشراء، و12.69 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي في البنك الأهلي مستوى 12.59 جنيه للشراء، و12.62 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي في بنك الإسكندرية 12.60 جنيه للشراء، و12.63 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB بقيمة 12.53 جنيه للشراء، و12.63 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي في بنك قناة السويس بقيمة 12.54جنيه للشراء، و12.63 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي أمام الجنيه في بنك الكويت الوطني 12.51 جنيه للشراء، و12.64 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول مستوى 12.58 جنيه للشراء، و12.63 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي بنك البركة الإسلامي إلى نحو 12.62 جنيه للشراء و12.65 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي نحو 12.64 جنيه للشراء و12.68 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي بنك الاستثمار العربي بنحو 12.55 جنيه للشراء و12.64 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 12.68 جنيه للشراء، و12.70 جنيه للبيع.

سعر الريال مقابل الليرة السورية

سجل الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم الخميس، 1 ريال سعودي يعادل 3.92 ليرة سورية.

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