أوكرانيا والعراق يجهزان أوليمبي الفراعنة لأوليمبياد باريس 2024

أنهى الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبى بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني، الاتفاق على خوض مباراتين وديتين خلال المعسكر الأخير لأوليمبي الفراعنة قبل خوض فعاليات بطولة أوليمبياد باريس 2024 التى تستضيفها العاصمة الفرنسية.

وتقرر خوض المنتخب الأوليمبى مباراتين وديتين أمام منتخبى أوكرانيا والعراق، فى ظل تمسك المنتخب الأوكرانى بمواجهة منتخب مصر قبل دورة الألعاب الأوليمبية، باعتبار أن الفراعنة شبيه بالمنتخب المغربى الذى يتواجد فى نفس مجموعة اوكرانيا .

وكانت هناك مساع لخوض مباراة ودية مع منتخب اوكرانيا خلال شهر يونيو المقبل، حيث كان مقرا إقامة المعسكر الخاص بالمنتخب الأوليمبى فى إسبانيا، لكن مسئولى اتحاد الكرة والجهاز الإدارى للمنتخب الأوليمبى فشلوا فى استخراج التأشيرات الخاصة بالفراعنة، مما تسبب فى تأجيل المواجهة الودية.

وعلى الأرجع ستقام المباراتين الوديتين فى فرنسا، حيث يخوض الفراعنة معسكر لمدة أسبوع فى فرنسا قبل الانخراط فى مباريات الدورة الأوليمبية.

قائمة المنتخب الأولمبي لمعسكر يونيو

كان أعلن الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، قائمة الفراعنة لخوض معسكر شهر يونيو خلال الفترة من 1 إلى 11 يونيو، ضمن الاستعداد للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وشهدت قائمة المنتخب الأولمبي، استدعاء 3 لاعبين محترفين هم إياد العسقلاني (روستوف الروسي)، وبلال مظهر (باناثينايكوس اليوناني)، وعمر فايد (نوفي بازار الصربي).

وضمت قائمة المنتخب الأولمبي 24 لاعبا هم:

حراسة المرمى: حمزة علاء، علي الجابري، محمد السيد سيحا ومحمد نديم.

خط الدفاع: أحمد سيد عبد النبي، كريم الدبيس، حسام عبد المجيد، محمد حمدي، محمد طارق، أحمد عيد، محمد مغربي، عمر فايد وإياد العسقلاني.

خط الوسط: محمود صابر، محمد شحاتة، محمود جهاد، أحمد عاطف قطة، مصطفى سعد، أحمد نادر حواش، عمر الساعي، زياد كمال وعلي زعزع.

خط الهجوم: أسامة فيصل وبلال مظهر.