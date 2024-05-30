حسم ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، موقفه النهائي بشأن مصير الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني للفريق.

وربطت بعض التقارير الصحفية اسم لويس إنريكي باحتمالية الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان، خاصة بعد توديع بطولة دوري أبطال أوروبا وعدم التتويج باللقب.

ناصر الخليفي يحسم مصير لويس إنريكي مع باريس سان جيرمان

ونشرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، تصريحات ناصر الخليفي، قائلًا: "مدربنا هو لويس إنريكي، أنا أثق به وهو يقوم بعمل رائع".

وتابع: "حتى لو ودّعنا دوري الأبطال من دور المجموعات أمام نيوكاسل، كنت سأقول الأمر ذاته، إنه مدربنا بدون شك".

وأضاف: "أعلم أننا نسير على الطريق الصحيح؛ لأننا نحاول تقديم الأفضل دائمًا وبناء فريقنا، لذلك سنواصل العمل الجيد في الموسم المقبل".

وواصل: "لو سألتني إن كنت راضيًا عن الموسم، فإنني سأرد بنعم، رغم الهزيمة أمام بروسيا دورتموند في نصف نهائي دوري الأبطال".

وأكد: "بالطبع سنضع هدف التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا أمام أعيننا في الموسم المقبل، ولكن هدفنا الأساسي كما قلت هو مواصلة بناء فريقنا وبذل قصارى جهدنا لتحقيق ذلك".

وكان لويس إنريكي قد تولى مسئولية تدريب فريق باريس سان جيرمان في يوليو 2023 الماضي، ولديه عقدًا من المقرر أن ينتهي في 30 يونيو 2025.

ونجح لويس إنريكي في قيادة باريس سان جيرمان نحو التتويج بالثلاثية المحلية، وهي الدوري الفرنسي، كأس فرنسا وكأس السوبر الفرنسي.

ويُعد لويس إنريكي من المدربين المميزين، بعدما تولى تدريب عدة أندية، أبرزها نادي برشلونة ومنتخب إسبانيا.

وكان فريق باريس سان جيرمان قد أنهى الموسم المنصرم 2023-2024، بتصدر جدول ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز برصيد 76 نقطة، متفوقًا على موناكو صاحب الوصافة برصيد 67 نقطة.