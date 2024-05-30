الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ناصر الخليفي يحسم مصير لويس إنريكي مع باريس سان جيرمان

ناصر الخليفي ولويس
ناصر الخليفي ولويس إنريكي

حسم ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، موقفه النهائي بشأن مصير الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني للفريق.

وربطت بعض التقارير الصحفية اسم لويس إنريكي باحتمالية الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان، خاصة بعد توديع بطولة دوري أبطال أوروبا وعدم التتويج باللقب.

ناصر الخليفي يحسم مصير لويس إنريكي مع باريس سان جيرمان

ونشرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، تصريحات ناصر الخليفي، قائلًا: "مدربنا هو لويس إنريكي، أنا أثق به وهو يقوم بعمل رائع".

وتابع: "حتى لو ودّعنا دوري الأبطال من دور المجموعات أمام نيوكاسل، كنت سأقول الأمر ذاته، إنه مدربنا بدون شك".

وأضاف: "أعلم أننا نسير على الطريق الصحيح؛ لأننا نحاول تقديم الأفضل دائمًا وبناء فريقنا، لذلك سنواصل العمل الجيد في الموسم المقبل".

وواصل: "لو سألتني إن كنت راضيًا عن الموسم، فإنني سأرد بنعم، رغم الهزيمة أمام بروسيا دورتموند في نصف نهائي دوري الأبطال".

وأكد: "بالطبع سنضع هدف التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا أمام أعيننا في الموسم المقبل، ولكن هدفنا الأساسي كما قلت هو مواصلة بناء فريقنا وبذل قصارى جهدنا لتحقيق ذلك".

txt

منتخب مصر يخوض مرانه الأول استعدادًا لمواجهة بوركينا فاسو 6 يونيو

txt

كهربا يكذّب تصريحات شيكابالا بشأن حواره مع إمام عاشور فى الكأس

وكان لويس إنريكي قد تولى مسئولية تدريب فريق باريس سان جيرمان في يوليو 2023 الماضي، ولديه عقدًا من المقرر أن ينتهي في 30 يونيو 2025.

ونجح لويس إنريكي في قيادة باريس سان جيرمان نحو التتويج بالثلاثية المحلية، وهي الدوري الفرنسي، كأس فرنسا وكأس السوبر الفرنسي.

ويُعد لويس إنريكي من المدربين المميزين، بعدما تولى تدريب عدة أندية، أبرزها نادي برشلونة ومنتخب إسبانيا.

وكان فريق باريس سان جيرمان قد أنهى الموسم المنصرم 2023-2024، بتصدر جدول ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز برصيد 76 نقطة، متفوقًا على موناكو صاحب الوصافة برصيد 67 نقطة.

باريس سان جيرمان انريكي لويس انريكي الخليفي ناصر الخليفي الدوري الفرنسي دوري ابطال اوروبا

مواد متعلقة

مباراة الأهلي والزمالك.. أين سيُلعب السوبر الإفريقي 2024؟

هانز فليك.. ملك الكؤوس يحمل أحلام جماهير بارسا

رسميًا.. تعيين هانز فليك مديرًا فنيًا لفريق برشلونة

أليسون بيكر يتلقى عرضًا مُغريًا من أندية الدورى السعودى

خلاف حاد.. "ندتونجو" مدربًا مؤقتًا لمنتخب الكاميرون واستبعاد "بريس"

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 29-5-2024 في كأس مصر وإيطاليا والقنوات الناقلة

أولمبياكوس يتحدى فيورنتينا في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

بعد تأكد مشاركة الأهلى.. تفاصيل نظام بطولة كأس إنتركونتيننتال 2024 والأندية المتأهلة

الأكثر قراءة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس 2024

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2024 برقم الجلوس

سعر الفراخ البيضاء والبيض اليوم الأربعاء 29-5-2024 فى بورصة الدواجن

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 في محافظة البحيرة

لجميع المحافظات.. رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

موجة حارة.. قلب بارد

ماجد حبته

ستينية البنك الإفريقى

مدحت بشاى

الدعم النقدى على طاولة الحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

هالة فودة.. النصف الأجمل من الحكايات

عبدالوهاب داود

«السيرة سيرتنا».. فرجة مسرحية مدججة بالأسئلة

منى رجب

رسائل الرئيس ترد الاعتبار للصحافة والإعلام

ماجد حبته

زيارة ثامنة للصين

حسام محفوظ

«مصر 2030» المستقبل بين يديك لمعرفة توجهات الدولة المقبلة

صور

انطلاق أول رحلة حج سياحى برى

الرئيس فى الصين: دلالات "زيارة دولة"

أواصر تاريخية وروابط متنامية.. الرئيس السيسى فى الصين

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 237 من العدوان.. جيش الاحتلال الإسرائيلى يواصل إبادة الفلسطينيين بغزة

مسئول إسرائيلي يكشف كواليس مناقشات حكومة الاحتلال حول مفاوضات الهدنة

خطة للإطاحة بنتنياهو.. كواليس الانقسامات فى إسرائيل بشأن حرب غزة