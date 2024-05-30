الرئيس السيسى يشارك فى افتتاح منتدى التعاون العربى الصينى (صور)

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، في أعمال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون العربي الصيني، بحضور الرئيس الصيني وعدد من القادة العرب.

وقام الرئيس بإلقاء كلمة مصر في الاجتماع، التي ركزت على سبل تعزيز التعاون العربي الصيني في ظل المتغيرات الدولية، كما استعرضت الأوضاع الإقليمية الجارية وخاصة الحرب في غزة، مطالبًا بالوقف الفوري لإطلاق النار وبإنفاذ المساعدات الإنسانية.

ونشرت الصفحة الرسمية مجموعة من الصور لمشاركة الرئيس السيسي في أعمال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون العربي الصيني.

الرئيس السيسي يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة

وطالب الرئيس السيسي أطراف المجتمع الدولي الفاعلة للاضطلاع بمسئولياتها الأخلاقية والقانونية لوقف الحرب الإسرائيلية الغاشمة، والعمل دون إبطاء على الإنفاذ الفوري والمستدام للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة، مطالبًا بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والمجتمع الدولي بوضع حد لحالة الحصار الإسرائيلية والتصدي لكل محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من أراضـيهم.

وشدد، على أنه لا يوجد سبيل للوصول إلى السلام والاستقرار الإقليمي والدولي المنشودين إلا من خلال المعالجة الشاملة لجذور القضية الفلسطينية، موضحًا أنه من الضروري الالتزام الجاد والفوري بحل الدولتين والإقرار بحق الفلسطينيين المشروع في الحصول على دولتهم المستقلة.