الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اليوم.. المصري في مهمة استعادة الانتصارات أمام جمهورية شبين بكأس مصر

المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي

يواجه فريق المصري البورسعيدي نظيره جمهورية شبين (أحد فرق القسم الثالث)، في تمام الخامسة مساء اليوم الخميس، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في اليوم الثالث من نسخة دور الـ32 بكأس مصر (موسم 2023/2024).

المصري طامع في التأهل

الوصول لـ16 وتجنب المفاجآت التي دائما ما تكون حاضرة بقوة في بطولة كأس مصر، سيكون شعار النسر البورسعيدي، أمام جمهورية شبين اليوم، وهو ما أكد عليه علي ماهر للاعبي المصري، مطالبهم بضرورة استعادة نغمة الانتصارات مجددا، بعد سلسلة النتائج السيئة للغاية خلال المواجهات الأربعة الأخيرة بدوري نايل.

«لما لا بالعزيمة والإصرار قادرون على خطف بطاقة العبور لثمن نهائي كأس مصر»، هو سلاح الجهاز الفني ولاعبو جمهورية شبين، الليلة ضد المصري.

القنوات الناقلة لمباراة المصري البورسعيدي وجمهورية شبين بكأس مصر

تنقل مباراة المصري البورسعيدي وجمهورية شبين، في ثالث أيام منافسات دور الـ32 ببطولة كأس مصر (نسخة 2023/2024)، عبر أحدى شبكة قنوات أون تايم سبورت، على الهواء مباشرة في تمام الخامسة مساء.

حكام مباراة المصري البورسعيدي وجمهورية شبين بكأس مصر (نسخة 2023/2024)

يقود مباراة المصري البورسعيدي وجمهورية شبين بدور الـ32 بكأس مصر (نسخة 2023/2024)، تحكيميا طاقم مكون من عبدالحكيم ناصر للساحة، ويعاونه أحمد صلاح حكم مساعد أول، وأحمد عبدالمنعم شعبان حكم مساعد ثان، ومحمود منصور حكما رابعا.

حكام مباراة المصري البورسعيدي وجمهورية شبين بكأس مصر (نسخة 2023/2024)

الوقت الإضافي وضربات الجزاء يحددن المتأهل

تنص لائحة مسابقة كأس مصر (نسخة موسم 2023/2024)، على أنه في حالة إنتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل سواء كان سلبيا أو إيجابيا، يتم اللجوء إلى شوطي إضافيين مدة كل شوط 15 دقيقة، وفي حالة استمرار التعادل، يتم التوجه إلى ضربات الجزاء لحسم الفريق المتأهل للدور التالي.

بدون (VAR)

تقام منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر (نسخة 2023/2024) بدون تقنية الفيديو (VAR).

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