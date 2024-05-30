الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حملات مكبرة تلاحق الباعة الجائلين والإشغالات فى دمياط الجديدة

دمياط الجديدة
دمياط الجديدة

قال الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة  دمياط الجديدة، إنه تم تنظيم عدة حملات مكبرة  لإزالة الإشغالات والمخالفات بأنحاء متفرقة بمدينة "دمياط الجديدة"، للقضاء على الظواهر العشوائية، وذلك بالتنسيق بين إدارات التنمية والأمن بالجهاز وبالتعاون مع قسم شرطة التعمير بالمدينة.

أوضح الدكتورمحمد خلف الله أن الحملات أسفرت عن ضبط ٦ تكاتك و٦ تروسيكلات نباشين و٣ سيارات ربع نقل، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من المضبوطات المختلفة والمتنوعة موازين، مكبرات صوت، أنابيب غاز، كراسى، استاندات، فاترينات السجائر، عربات كارو، عربات خشب.. إلخ)، وإزالة الإشغالات والمخالفات الموجودة من الباعة الجائلين، بجانب رفع الإشغالات والتعديات والمقامة من أصحاب المحال التجارية والكافتيريات على المسطحات الخضراء، وكذا تمت إزالة الإشغالات الموجودة على الأرصفة، ومكبرات الصوت مع الباعة الجائلين، والتحفظ على المضبوطات وإيداعها بجراج الجهاز، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حيال المخالفين.

وأكد رئيس الجهاز على استمرار حملات إزالة المخالفات في جميع الأحياء والمجاورات بالمدينة يوميا، وأنه لا تهاون مع المخالفين، حتى يتم القضاء نهائيًا على جميع الظواهر العشوائية بالمدينة، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة.

أضاف أن ذلك يأتي في إطار حرص الجهاز على القضاء على جميع المخالفات والتعديات بالمدينة، التى تسىء للمظهر الحضارى والجمالى للمدينة.

تأتي هذه الحملات تنفيذا لتوجيهات عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتعليمات المهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بالمتابعة والمرور الدورى علي الأعمال الجاري تنفيذها وكذا إزالة كل المخالفات والإشغالات بالمدن الجديدة.

نوه بأن هذه الحملات تحت إشراف المهندس صلاح عبدالهادي، نائب رئيس الجهاز، والمهندس عاصم اللبان، المشرف العام على الإدارة العامة للتنمية، واللواء ياسر شحاتة، مدير إدارة الأمن، ومسئولي لجنة إزالة التعديات والإشغالات بالجهاز، بمعاونة قسم شرطة التعمير بالمدينة.

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