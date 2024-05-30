الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التحقيق مع عاطلين لإنشاء كيانيين تعليميين وهميين للنصب علي المواطنين بالإسكندرية

ارشيفيه
ارشيفيه

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حجز عاطلين علي ذمة التحقيقات بعد اتهامهما بإدارة كيانين تعليميين وهميين بدون ترخيص، للنصب والاحتيال على المواطنين الاستيلاء على أموالهم مقابل الالتحاق والعمل لدى المؤسسات والشركات الكبرى "على خلاف الحقيقة"، وسرعة طلب تحريات المباحث حول والتحفظ على المضبوطات لفحصها.

 إخطار بوجود كيانين تعليميين وهميين بدائرة باب شرقى

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلين بإدارة كيانين تعليميين وهميين "بدون ترخيص" كائنين بدائرة قسم شرطة باب شرقى بالإسكندرية.

النصب على المواطنين بشهادات مزورة

 وذلك للنصب والاحتيال على المواطنين ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية فى العديد من المجالات، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى المؤسسات والشركات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية والترويج لنشاطه الإجرامى عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

تم عمل كمين والقي القبض علي المتهمين وضبط شهادات دراسية فى العديد من المجالات مزورة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

التحقيق عاطلين كيانيين تعليميين وهميين للنصب المواطنين بالاسكندرية النيابة العامة

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