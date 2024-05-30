مع استنزاف السكان المواد الغذائية.. مكتب الإعلام الفلسطينى: بدء عودة المجاعة لغزة

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بأن مكتب الإعلام الحكومي في غزة أعلن عن بدء عودة المجاعة إلى مدينة غزة وشمال القطاع، وأن السكان يستنزفون ما تبقى من مواد غذائية منذ أكثر من 3 أسابيع.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد دعت إلى وصول المزيد من الإمدادات الطبية إلى قطاع غزة.

إدانة هجمات إسرائيل على المستشفيات في غزة

وفي وقت سابق، أدانت 30 دولة في اجتماع لمنظمة الصحة العالمية، الأربعاء، هجمات إسرائيل على المستشفيات في غزة، وطالبت بالتحقيق في الأزمة الصحية في القطاع، في حين حمّلت بعض الدول إسرائيل مسئولية تفاقم خطر المجاعة، حسب وكالة رويترز.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية عن رصد مئات الهجمات على المرافق الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها غزة، منذ 7 أكتوبر، دون أن تحمل أي طرف المسئولية.