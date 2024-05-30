محافظ أسوان يعتمد كشوف إحداثيات المبانى القريبة من الأحوزة العمرانية

اعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان خرائط وكشوف الإحداثيات للكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية المعتمدة للمدن والقرى والتوابع بنطاق المحافظة.

جاء ذلك فى حضور المهندس جورج سامح مدير عام التخطيط العمرانى، والمهندسة أمانى بدر مدير عام مديرية الزراعة.

إعداد كشوف الإحداثيات بواسطة لجنة تم تشكيلها برئاسة مدير الزراعة

ومن جانبه أشار اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان إلى أنه تم إعداد كشوف الإحداثيات بواسطة لجنة تم تشكيلها برئاسة مدير الزراعة، وعضوية الجهات المختصة لتحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية والتي تتمتع بالمرافق الأساسية والمشغولة بنشاط سكنى أو غير سكنى، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي فى 15 أكتوبر 2023 ليتم إرسالها لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي تمهيدًا للعرض على رئاسة مجلس الوزراء وفقًا للائحة التنفيذية لقانون التصالح.

ولفت اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إلى أنه سبق ذلك عقد سلسلة من الاجتماعات التنسيقية لتحديد الكتل القريبة من الأحوزة للعمل بقانون التصالح الجديد وذلك بهدف الوصول إلى الإعداد والتجهيز الكامل الذى يساهم فى التسهيل والتيسير على المواطنين داخل المراكز التكنولوجية الـ 10 بمختلف المراكز والمدن فى ظل توجيهات دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بالمتابعة الدورية والمستمرة بين وزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنة والمحافظة لسرعة إنهاء إجراءات ملفات التصالح، وتحقيق أعلى المعدلات فى تسليم المتقدمين لشهادات البيانات الخاصة به فى أسرع وقت ممكن.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للتيسير على المواطنين وتقديم كافة أوجه الدعم لمنظومة التصالح الصادر بشأنها القانون رقم 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 فيما يتعلق بالتصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.