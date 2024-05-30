تراجع سعر الدولار اليوم في مصر 2024 بجميع البنوك مقابل الجنيه المصري

تراجع الدولار بعد رحلة صعود أمس مقابل الجنيه المصري في آخر تحديث اليوم 30 مايو حيث تأثر برفع الدعم عن الخبز بعد كلمة رئيس الوزراء أمس مصطفي مدبولي وخطة الحكومة المحتلمة في تحويل الدعم العيني إلى نقدي للأسر المستحقة.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري

ويشهد سعر الدولار اليوم الخميس 30 مايو 2024 مقابل الجنيه المصري تراجعا في كافة البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري، لذا دائمًا يرغب الكثير من المواطنين في أول يومهم في معرفة سعر تداول العملة الأمريكية لأنه يترتب عليه الكثير من المعاملات اليومية من خلال شاشة التعاملات المالية وهى كما يلي:-

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

ولمن يرغب في معرفة سعر بيع وشراء الدولار فقد سجل فى البنوك المصرية كالتالي:-

بشكل مفاجئ سجل الدولار تراجعا في البنك المركزي، حيث سجل 47.26 جنيه للشراء، و47.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر تداول الدولار في بنك مصر اليوم نحو 47.25 جنيه للشراء، 47.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي

سجل سعر تداول الدولار في البنك الأهلي، بنحو 47.28 جنيه للشراء، و47.38 جنيه للبيع.

تحديث سعر الدولار في البنوك