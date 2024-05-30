الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تراجع سعر الدولار اليوم في مصر 2024 بجميع البنوك مقابل الجنيه المصري

الدولار الأمريكى
الدولار الأمريكى

تراجع الدولار بعد رحلة صعود أمس مقابل الجنيه المصري في آخر تحديث اليوم 30 مايو حيث تأثر برفع الدعم عن الخبز بعد كلمة رئيس الوزراء أمس مصطفي مدبولي وخطة الحكومة المحتلمة في تحويل الدعم العيني إلى نقدي للأسر المستحقة. 

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري

ويشهد سعر الدولار اليوم الخميس  30 مايو 2024 مقابل الجنيه المصري تراجعا في كافة البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري، لذا دائمًا يرغب الكثير من المواطنين في أول يومهم في معرفة سعر تداول العملة الأمريكية لأنه يترتب عليه الكثير من المعاملات اليومية من خلال شاشة التعاملات المالية وهى كما يلي:-

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

ولمن يرغب في معرفة سعر بيع وشراء الدولار فقد سجل فى البنوك المصرية كالتالي:-

بشكل مفاجئ سجل الدولار تراجعا في البنك المركزي، حيث سجل 47.26 جنيه للشراء، و47.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر تداول الدولار في بنك مصر اليوم نحو 47.25 جنيه للشراء، 47.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي

سجل سعر تداول الدولار في البنك الأهلي، بنحو 47.28 جنيه للشراء، و47.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس 2024/5/30

كيف يؤثر استقرار سعر الدولار على جذب الاستثمارات في مصر؟

انخفاض سعر الدولار اليوم الأربعاء 29-5-2024 في البنوك مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك

تحديث سعر الدولار في البنوك

  • سعر صرف الدولار فى بنك الإسكندرية نحو عند 47.28 جنيه للشراء و47.38 جنيه للبيع.
  • سجل الدولار في بنك القاهرة نحو 47.28 جنيه للشراء، و47.38 جنيه للبيع.
  • سجل سعر تداول الدولار في بنك قناة السويس عند 47.25 جنيه للشراء، و47.35 جنيه للبيع.
  • سعر صرف الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib" سجل عند 47.25 جنيه للشراء و47.35 جنيه للبيع.
  • سعر صرف الدولار فى مصرف أبوظبى الإسلامى 47.56 جنيه للشراء 47.66 جنيه للبيع.
  • سعر صرف الدولار فى بنك البركة مصر سجل 47.28 جنيه للشراء 47.38 جنيه للبيع.
  • سعر صرف الدولار في بنك الكويت الوطني مستوى 47.56 جنيه للشراء، و47.60 جنيه للبيع.
  • سعر تداول الدولار في بنك قطر الوطني 47.46 جنيه للشراء و47.56 جنيه للبيع.
  • سعر صرف الدولار في البنك العقاري المصري العربي نحو 47.25 جنيه للشراء، و47.35 جنيه للبيع.
  • سعر صرف الدولار في بنك إتش إس بي سي 47.28 جنيه للشراء 47.38 جنيه للبيع.
  • سعر صرف الدولار في المصرف المتحد 47.25 جنيه للشراء و47.35 جنيه للبيع.
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