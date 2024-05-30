الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خلال 72 ساعة.. ضبط 503 مخالفات مرورية فى الغربية

ارشيفة
ارشيفة

حررت إدارة مرور الغربية، مخالفات متنوعة، في حملة على مدار 72 ساعة، بالطرق والشوارع الرئيسية، بمراكز ومدن المحافظة، وتمت مصادرة المركبات والدراجات المخالفة.

أبرز المخالفات التي ضبطها

وكان اللواء خالد عبدالسلام مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارًا من العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية برصد وضبط  503 مخالفات شملت، السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية، وبدون رخصة قيادة، ودراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات، وبدون تراخيص.

كما أسفرت الحملة، عن تحصيل مقابل مخالفات تم تحريرها بقيمة 101 ألف و630 جنيهًا غرامات فورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابات المختصة. 

إغلاق وتشميع 22 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق الصيفية المقررة رسميًا 

 

وفى سباق متصل أعلنت محافظة الغربية، عن إغلاق وتشميع 22 منشآة مخالفة لمواعيد الغلق الصيفية المقررة رسميًا والإجراءات الاحترازية، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك خلال 24 ساعة الماضية.

وأشار الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إلى استمرار الحملات والمتابعة بمراكز ومدن المحافظة، لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات، والمخالفين للإجراءات الاحترازية المقررة من مجلس الوزراء.
وشدد المحافظ، على تطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بمواعيد الغلق، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

مخالفات متنوعة بالطرق والشوارع الرئيسية مصادرة المركبات والدراجات المخالفة والسير بدون لوحات عكس الاتجاه وبدون تراخيص

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ضبط 21889 مخالفة مرور خلال 24 ساعة

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