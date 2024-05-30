"سويلم" يتابع ترتيبات عقد مؤتمر "أسبوع القاهرة السابع للمياه"

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من المهندس وليد حقيقى رئيس قطاع التخطيط والرئيس التنفيذي لأسبوع القاهرة للمياه بشأن الترتيب لعقد مؤتمر "أسبوع القاهرة السابع للمياه" تحت شعار "المياه والمناخ: بناء مجتمعات مرنة"، والمقرر عقده خلال الفترة من ١٣- ١٧ أكتوبر المقبل تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتزامن مع استضافة مصر فعاليات "أسبوع المياه الإفريقي"، والذى تستضيفه مصر بوصفها الرئيس الحالي لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو).

وصرح "سويلم" بأن هذا الحدث البارز سيجمع الخبراء والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم لمناقشة الموضوعات الرئيسية الخمسة للمؤتمر، وهي (حوكمة المياه المشتركة من أجل التنمية المستدامة- الإدارة الاستراتيجية لموارد المياه من أجل تعزيز مرونة المجتمع- الابتكار وتمويل الحلول المرنة لتحقيق الأمن المائي- العمل على تحسين المرونة والتكيف مع التغيرات المناخية لقطاع المياه- التخطيط وصياغة التشريعات للمجتمعات الذكية مناخيًا)، مع تعزيز محاور الأسبوع لتشتمل على عرض رؤى موحدة للقارة الإفريقية في مجال المياه مع الاستمرار في التركيز على محور "المياه والتغيرات المناخية".

وأشار إلى حرصه على توفير كل أشكال الدعم البشرى واللوجستى لمنظمى الأسبوع للخروج بالنسخة السابعة من الأسبوع على الوجه الأمثل، وبما يليق بمكانة مصر ودورها الريادى.

المتقدمون

وأضاف أنه فيما يتعلق بالمؤتمر العلمي للأسبوع.. فقد بلغ عدد المتقدمين بملخصات للأبحاث العلمية عدد (١٤٣) باحثًا من مختلف الجهات والمنظمات البحثية المحلية والعالمية، وقد تم قبول عدد (١١٢) ملخصًا بحثيًا منها، وقد أعقب ذلك بدء المرحلة الثانية من التقييم، حيث يحق للباحثين الذين تم قبول ملخصات أبحاثهم إما تقديم ملخص مطول أو بحث كامل، وفى حال قبول البحث من قبل اللجنة العلمية سيتم نشر البحث فى عدد خاص بمجلة السياسات المائية.

كما تم فتح الباب للتقديم في مسابقة "المخترعين الصغار" لطلبة المدارس ومسابقة "عرض أطروحة الماجستير والدكتوراه خلال ٣ دقائق"، كما يجري الإعداد للمسابقات الأخرى وهى مسابقة "أفضل مشروعات التخرج"، والتى تهدف لتشجيع الإبداع بين طلبة الجامعات فى إعداد مشروعات للتخرج في مجال التنمية المستدامة، خاصة في قطاع المياه ومسابقة "أفضل الممارسات للحفاظ على المياه"، والمخصصة لتشجيع أفضل الممارسات الزراعية في الحفاظ على المياه واستدامة الموارد البيئية، ومسابقة "جائزة الابتكار في إدارة المياه"، والتي تهدف لتشجيع الوصول لحلول تطبيقية مبتكرة للتحديات التي تواجه إدارة المياه والحفاظ عليها كمورد مستدام.

كما يجرى الإعداد لتنظيم المعرض المقام على هامش الأسبوع، والذي يقدم منصة استثنائية للمؤسسات الحكومية والخاصة لتسليط الضوء على برامجها ومنتجاتها وابتكاراتها في قطاع المياه، ويشمل المعرض مجالات حيوية كتحلية المياه والطاقة المتجددة وأحدث الحلول التكنولوجية في مجال المياه، مما يمثل فرصة متميزة للتعاون وتبادل الخبرات.

جدير بالذكر أنه يتم حاليًا تطوير المنصة المتكاملة للأسبوع، والتي تضم جميع الفعاليات، بما يُسهل على المنظمين والمشاركين التواصل الفعال والتنسيق المشترك.