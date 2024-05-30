الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة: افتتاح وتطوير 20 قسمًا للعلاج الطبيعى بالمنشأت الصحية بـ10 محافظات

الدكتور حسام عبدالغفار
الدكتور حسام عبدالغفار

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن افتتاح وتطوير 20 قسمًا للعلاج الطبيعي بالمستشفيات والوحدات الصحية بـ10 محافظات لتحسين الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين بمختلف المحافظات، وذلك خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مارس 2024.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم افتتاح قسم العلاج الطبيعي بمستشفى حميات حلوان بمحافظة القاهرة، كما  يجري انشاء قسمًا للعلاج الطبيعي بوحدة طب أسرة بردين مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، فيما تم تجهيز وتشغيل قسم العلاج الطبيعي بوحدة طب أسرة التلين مركز منيا القمح بالشرقية.

وأضاف "عبدالغفار" أنه تم افتتاح 3 أقسام للعلاج الطبيعي بمحافظة كفرالشيخ بوحدات المنشة الشرقية والمنشية الغربية بإدارة سيدي غازي الصحية وقبريط إدارة فوة، كما تم تزويد قسم العلاج الطبيعي بمستشفي بيلا المركزي بالمحافظة نفسها بأجهزة تيار كهربي حديثة، كما تم تزويد جهاز بوحدة شابا إدارة دسوق الصحية.

txt

الصحة: إطلاق 11 قافلة طبية ضمن مبادرة "حياة كريمة"

وتابع "عبدالغفار" أنه تم افتتاح 3 أقسام أخري للعلاج الطبيعي بوحدات المنصورية إدارة القناطر غرب بمحافظة القليوبية وكفرفيشا بمحافظة المنوفية وبوحدة طب أسرة العريض التابعة للإدارة الصحية ببلقاس بمحافظة الدقهلية، كما تم تشغيل قسم العلاج الطبيعي بمستشفى حميات التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية.

تطوير 3 أقسام للعلاج الطبيعى
 

ولفت "عبدالغفار" إلى الانتهاء من تطوير 3 أقسام للعلاج الطبيعي الأول بوحدة صحة أسرة بلتان التابعة لإدارة طوخ الطبية بمحافظة القليوبية، والثاني بمستشفى صدر المنصورة، والأخير قسم العلاج الطبيعي بمستشفى الصدر بمحافظة بني سويف، كما تم تزويد جهاز ليزر بقسمي العلاج الطبيعي بمستشفى صدر بني سويف ومستشفى سمسطا المركزي بمحافظة بني سويف.

ومن جانبه أشار دكتور محمد نادي، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، إلى تزويد جهاز ليزر بقسم العلاج الطبيعي بمستشفى الغردقة العام بمحافظة البحر الأحمر، كما تم تزويد قسم العلاج الطبيعي بوحدة طب أسرة الجمرك بمنطقة الجمرك بمحافظة الإسكندرية بأجهزة تنبيه كهربائي وموجات صوتية وأشعة تحت حمراء، وقسم العلاج الطبيعي بمركز الصحة المهنية بجهازي أشعة تحت حمراء ومخدة حرارية وعدد من المستلزمات الطبية لأطفال الشلل الدماغي.

txt

وزير الصحة يبحث مع روسيا تعزيز التعاون فى مجال تصنيع الدواء والمعدات الطبية


وأضاف"نادي"  أنه تمت إضافة غرفة لتأهيل أطفال الشلل الدماغي بمركز تأهيل أطفال ذوي الهمم الجديد بمستشفى أطفال الرمل، لافتًا إلى تفعيل منظومة التشخيص عن بعد بمستشفيي أجا والشيخ زايد بمحافظة الدقهلية.
وذكر "نادي" أنه يتم عقد ندوات تثقيفية للمواطنين باستمرار حيث تم عقد عدة ندوات بـ5 مراكز طبية بمحافظتي القاهرة والشرقية للتوعية بدور العلاج الطبيعي في علاج خشونة الفقرات العنقية والآلام العضلية والتهاب العصب السابع والمفاصل، كما تم تنفيذ  24 دورة تدريبية لممارسي وأخصائي العلاج الطبيعي بمحافظات القليوبية وقنا وبني سويف وأسيوط، خلال الربع الأول من العام الحالي 2024، وذلك ضمن الخطة التدريبية الخاصة بالإدارة العامة للعلاج الطبيعي لتنمية الكوادر البشرية ورفع مستوي الخدمة المقدمة للمرضي.

الصحة الوحدات الصحية العلاج الطبيعي اطفال ذوي الهمم الخدمة الطبية

مواد متعلقة

ضمن "حياة كريمة".. "الصحة" تطلق اليوم قافلة طبية بالمجان فى الشرقية

حقيقة زيادة المعاشات يوليو 2024 وموعد الصرف

وزير الصحة يبحث مع روسيا تعزيز التعاون فى مجال تصنيع الدواء والمعدات الطبية

"الدواء": السياسة التسعيرية تراعى البعد الاجتماعى للمواطن

"الصحة" تعلن قائمة التطعيمات المطلوبة للحجاج

فحوصات طبية للحجاج قبل السفر للسعودية.. لا غنى عنها

وزير الصحة يلتقى نظيره السعودى لمناقشة الموقف التنفيذى لمشروعات التعاون بين البلدين فى القطاع الصحى

وزير الصحة يستعرض نتائج التعاون بين مصر ومنظمة الصحة في عدة مجالات صحية

الأكثر قراءة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس 2024

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2024 برقم الجلوس

سعر الفراخ البيضاء والبيض اليوم الأربعاء 29-5-2024 فى بورصة الدواجن

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 في محافظة البحيرة

لجميع المحافظات.. رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

موجة حارة.. قلب بارد

ماجد حبته

ستينية البنك الإفريقى

مدحت بشاى

الدعم النقدى على طاولة الحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

هالة فودة.. النصف الأجمل من الحكايات

عبدالوهاب داود

«السيرة سيرتنا».. فرجة مسرحية مدججة بالأسئلة

منى رجب

رسائل الرئيس ترد الاعتبار للصحافة والإعلام

ماجد حبته

زيارة ثامنة للصين

حسام محفوظ

«مصر 2030» المستقبل بين يديك لمعرفة توجهات الدولة المقبلة

صور

انطلاق أول رحلة حج سياحى برى

الرئيس فى الصين: دلالات "زيارة دولة"

أواصر تاريخية وروابط متنامية.. الرئيس السيسى فى الصين

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول إسرائيلي يكشف كواليس مناقشات حكومة الاحتلال حول مفاوضات الهدنة

خطة للإطاحة بنتنياهو.. كواليس الانقسامات فى إسرائيل بشأن حرب غزة

صور مسربة.. الاحتلال الإسرائيلى يعتقل المدنيين الفلسطينيين فى غزة داخل أقفاص حديدية