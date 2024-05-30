الصحة: افتتاح وتطوير 20 قسمًا للعلاج الطبيعى بالمنشأت الصحية بـ10 محافظات

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن افتتاح وتطوير 20 قسمًا للعلاج الطبيعي بالمستشفيات والوحدات الصحية بـ10 محافظات لتحسين الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين بمختلف المحافظات، وذلك خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مارس 2024.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم افتتاح قسم العلاج الطبيعي بمستشفى حميات حلوان بمحافظة القاهرة، كما يجري انشاء قسمًا للعلاج الطبيعي بوحدة طب أسرة بردين مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، فيما تم تجهيز وتشغيل قسم العلاج الطبيعي بوحدة طب أسرة التلين مركز منيا القمح بالشرقية.

وأضاف "عبدالغفار" أنه تم افتتاح 3 أقسام للعلاج الطبيعي بمحافظة كفرالشيخ بوحدات المنشة الشرقية والمنشية الغربية بإدارة سيدي غازي الصحية وقبريط إدارة فوة، كما تم تزويد قسم العلاج الطبيعي بمستشفي بيلا المركزي بالمحافظة نفسها بأجهزة تيار كهربي حديثة، كما تم تزويد جهاز بوحدة شابا إدارة دسوق الصحية.

وتابع "عبدالغفار" أنه تم افتتاح 3 أقسام أخري للعلاج الطبيعي بوحدات المنصورية إدارة القناطر غرب بمحافظة القليوبية وكفرفيشا بمحافظة المنوفية وبوحدة طب أسرة العريض التابعة للإدارة الصحية ببلقاس بمحافظة الدقهلية، كما تم تشغيل قسم العلاج الطبيعي بمستشفى حميات التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية.

تطوير 3 أقسام للعلاج الطبيعى



ولفت "عبدالغفار" إلى الانتهاء من تطوير 3 أقسام للعلاج الطبيعي الأول بوحدة صحة أسرة بلتان التابعة لإدارة طوخ الطبية بمحافظة القليوبية، والثاني بمستشفى صدر المنصورة، والأخير قسم العلاج الطبيعي بمستشفى الصدر بمحافظة بني سويف، كما تم تزويد جهاز ليزر بقسمي العلاج الطبيعي بمستشفى صدر بني سويف ومستشفى سمسطا المركزي بمحافظة بني سويف.

ومن جانبه أشار دكتور محمد نادي، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، إلى تزويد جهاز ليزر بقسم العلاج الطبيعي بمستشفى الغردقة العام بمحافظة البحر الأحمر، كما تم تزويد قسم العلاج الطبيعي بوحدة طب أسرة الجمرك بمنطقة الجمرك بمحافظة الإسكندرية بأجهزة تنبيه كهربائي وموجات صوتية وأشعة تحت حمراء، وقسم العلاج الطبيعي بمركز الصحة المهنية بجهازي أشعة تحت حمراء ومخدة حرارية وعدد من المستلزمات الطبية لأطفال الشلل الدماغي.



وأضاف"نادي" أنه تمت إضافة غرفة لتأهيل أطفال الشلل الدماغي بمركز تأهيل أطفال ذوي الهمم الجديد بمستشفى أطفال الرمل، لافتًا إلى تفعيل منظومة التشخيص عن بعد بمستشفيي أجا والشيخ زايد بمحافظة الدقهلية.

وذكر "نادي" أنه يتم عقد ندوات تثقيفية للمواطنين باستمرار حيث تم عقد عدة ندوات بـ5 مراكز طبية بمحافظتي القاهرة والشرقية للتوعية بدور العلاج الطبيعي في علاج خشونة الفقرات العنقية والآلام العضلية والتهاب العصب السابع والمفاصل، كما تم تنفيذ 24 دورة تدريبية لممارسي وأخصائي العلاج الطبيعي بمحافظات القليوبية وقنا وبني سويف وأسيوط، خلال الربع الأول من العام الحالي 2024، وذلك ضمن الخطة التدريبية الخاصة بالإدارة العامة للعلاج الطبيعي لتنمية الكوادر البشرية ورفع مستوي الخدمة المقدمة للمرضي.