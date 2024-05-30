برقم الجلوس.. موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية

ينتظر أهالى محافظة الشرقية بترقب، موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية، للفصل الدراسى الثانى للعام 2024.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالشرقية، عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية والتى من المقرر ظهورها الأسبوع المقبل، فور الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة، تمهيدا لعرضها على الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لاعتمادها رسميا.

كما أعلنت المديرية عن انتهاء أعمال التصحيح، وبدء المراجعة، وسط تشديدات على حسن سير اعمال التصحيح وإعلان النتيجة فى الموعد المقرر.

يذكر أن 138 ألف طالب وطالبة، بالمرحلة الإعدادية بمحافظة الشرقية، قد أدوا إمتحاناتهم موزعين على 761 لجنة على مستوى 20 إدارة تعليمية بالمحافظة، وفرغ الطلاب من آداء الإمتحان يوم الخميس الموافق 25 / 5 /2023.

وفى ذات السياق، كان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد تابع يوميًا على مدار أيام إمتحانات الشهادة الإعدادية تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها، وشدد على ضرورة توفير بيئة آمنة، ومقاعد كافية ومراعاة التباعد بين الطلاب، لعدم انتشار الأمراض المعدية والفيروسات، وحرصت جميع أجهزة المحافظة على توفير الإمكانات لإنجاح هذه الامتحانات لكونها من المهام القومية.

وانتهت الإدارات التعليمية من تطهير اللجان الامتحانية وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بالمدارس، قبل بدء الإمتحانات حرصًا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين أثناء إجراء الامتحانات.

كما قامت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، بالتنسيق مع مديريتى الصحة والامن، والتنسيق مع مرفق الإسعاف، لاتخاذ كافة التدابير تحسبا لوقوع أى طوارئ.

حيث تم التنسيق مع مديرية الصحة ومرفق الإسعاف للتأهب لأى حالات مرضية طارئة، مع التنبيه على ضرورة وجود زائرة صحية فى اللجان لإسعاف الطلاب فى حالة حدوث حالات إعياء أو مرض.

كما نسقت مديرية التربية والتعليم مع مديرية أمن الشرقية لتأمين انتقال أوراق الأسئلة والإجابة وتحقيق الإنضباط بين الطلاب والسيطرة على تسريب الامتحانات.