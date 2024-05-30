الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اليوم.. استكمال محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق

عمر كشمير
عمر كشمير

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد حسني العالم، اليوم الخميس، محاكمة  المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق محمد عمر حسن كشمير في حلوان.

وكشف أمر الإحالة، عن أن المتهم عبدالعزيز محمد الشيمي، 19 عامًا، بدائرة قسم شرطة حلوان، قتل المجني عليه محمد عمر حسن، نجل لاعب الزمالك عمر كشمير، من غير سبق إصرار أو ترصد، بأن استوقفه وأشهر آلة حادة لسرقة المجني عليه، فرفض الانصياع له فانهال عليه طعنًا بسلاحه الأبيض في صدره.

وأحدث المتهم إصاباته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي، والتي أودت بحياته، قاصدًا من ذلك إزهاق روحه.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم سرق المجني عليه عقب إتمام جُرمه محل الاتهام السابق، وكان ذلك حال حمله آلة حادة- محل الاتهام.

محكمة جنايات القاهرة محاكمة المتهم نجل لاعب الزمالك محمد عمر حسن كشمير حلوان

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