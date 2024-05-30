الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اليوم.. محاكمة 4 متهمين بالتزوير في محررات رسمية

ارشيفية
ارشيفية

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، محاكمة 4 متهمين بالتزوير في محررات رسمية في منطقة التجمع الأول.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، وعضوية المستشارين كامل سمير كامل وسامح عبد الغني العنتبلي، وشريف سامي وأمانة سر وائل فراج.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية 14116 لسنة 2023 جنايات التجمع الأول، المقيدة برقم 2500 لسنه 2023 القاهرة الجديدة، بقيام المتهمين "عمر.ع" و"فاروق.ج"، “محمد.ع” “إيهاب.ع”، بالتزوير في محررات رسمية بإحدى الشركات وتقليد موظفين الشركة بعض التوكيلات الخاصة بالشركات، وعقب اكتشافه  تم القبض على المتهمين وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة.

محكمة جنايات القاهرة محاكمة محررات رسميه منطقة التجمع الأول المستشار وجيه حمزة شقوير

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