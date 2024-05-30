"الصحة العالمية" تدعو إلى وصول المزيد من الإمدادات الطبية إلى قطاع غزة

دعت منظمة الصحة العالمية، إلى وصول المزيد من الإمدادات الطبية إلى قطاع غزة، وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية"في نبأ عاجل، اليوم الخميس.

إدانة هجمات إسرائيل على المستشفيات في غزة

وفي وقت سابق أدانت 30 دولة في اجتماع لمنظمة الصحة العالمية، الأربعاء، هجمات إسرائيل على المستشفيات في غزة، وطالبت بالتحقيق في الأزمة الصحية في القطاع، في حين حمّلت بعض الدول، إسرائيل مسئولية تفاقم خطر المجاعة، حسب وكالة رويترز.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية عن رصد مئات الهجمات على المرافق الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها غزة، منذ 7 أكتوبر، دون أن تحمل أي طرف المسئولية.

تفويض المنظمة بتوثيق الاعتداءات وكتابة تقارير عن الأوضاع الكارثية في غزة

وشنت إسرائيل هذا الشهر عملية عسكرية على مدينة رفح ما أدى إلى توقف نقل المرضى وقطع الإمدادات الطبية، وتهديد آخر مستشفى في المدينة، وأيد الاجتماع تفويض المنظمة بتوثيق الاعتداءات وكتابة تقارير عن الأوضاع الكارثية في غزة، بالتوازي مع تحذيرات من مجاعة في غزة.