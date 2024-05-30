الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لليوم الثانى على التوالى.. انطلاق قافلة طبية مجانية بمنطقة المثانى غرب مطروح

قافلة طبية مجانية
قافلة طبية مجانية

انطلقت فعاليات اليوم الثاني للقافلة الطبية المجانية التي تنظمها مديرية الصحة بمطروح، بمنطقة المثانى غرب مطروح والتابعة للإدارة الصحية بالنجيلة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتتضمن أعمال القافلة الطبية الكشف والعلاج بالمجان للتخصصات الطبية المختلفة.

أبرز التخصصات الطبية التي تضمها القافلة

وأكد الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، أنه لليوم الثاني على التوالي انطلقت فعاليات القافلة الطبية المجانية بمنطقة المثاني غرب مطروح تحت إشراف الدكتور حجازي أحمد منسق القوافل العلاجية بالمديرية، وتضم العديد من التخصصات منها (الأطفال- الباطنة– الجراحة- الأسنان- وأمراض النساء والتوليد- التثقيف الصحي)، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات المعملية والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، وعمل ندوات التوعية الصحية واستطلاع آراء بعض المواطنين تجاه الخدمات المقدمة لهم.

إطلاق الحملات والمبادرات

وأوضح أن جهود الدولة واضحة في إطلاق الحملات والمبادرات والقوافل الطبية في كل قرى ومراكز المدن الثمانية بمحافظة مطروح، وتوفير العلاج اللازم للمرضى وكل متطلباتهم الصحية، مؤكدًا العمل على دعم وخدمة المواطنين في شتى المجالات والمجال الصحي على وجه الخصوص من أجل راحتهم وشعورهم بالرضا التام. 

وأشار  إلى أن هذه القوافل الطبية العلاجية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة المصرية في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة مطروح وتنفيذًا لرؤية القيادة السياسية وفق تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، مؤكدًا أن ندوات التوعية والتثقيف تتضمن نشر الوعى بالقضية السكانية وتحقيق الأهداف المرجوة من الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية، واستمرارًا لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية للنهوض بمستوى الخدمة الطبية وبذل أقصى الجهود لتوفير الخدمة الطبية التشخيصية والعلاجية لجميع المواطنين وبصفة مستدامة. 

اليوم الثانى اطلاق قافلة طبية مجانية غرب مطروح منطقة المثاني النجيلة

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