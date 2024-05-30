بيع جيتار لمغنى فرقة البيتلز جون لينون بـ"سعر قياسى"

بيع "جيتار" كان يستخدمه نجم البيتلز الأسطورة جون لينون، مقابل 2.9 مليون دولار، مسجلًا ما وصفه المنظمون بأنه رقم قياسي عالمي جديد للجيتار الأكثر مبيعًا في مزاد في تاريخ فريق البيتلز الشهير.

تم شراء الجيتار من خلال مزايدة عبر الهاتف في مقهى هارد روك في نيويورك يوم الأربعاء كجزء من مزاد على أيقونات الموسيقى لمدة يومين أجرته دار جوليان للمزادات، حسب صحيفة الجارديان البريطانية.

وقال ديفيد جودمان، الرئيس التنفيذي للمزادات: "نحن سعداء للغاية ويشرفنا أن نحقق رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا من خلال بيع جيتار جون لينون المفقود من طراز Hootenanny".

وأضاف: "هذا الجيتار ليس مجرد قطعة من تاريخ الموسيقى ولكنه رمز لإرث جون لينون الدائم".

وتابع: "إن المزاد غير المسبوق اليوم هو شهادة على الجاذبية الخالدة والتبجيل لموسيقى البيتلز وجون لينون".

تم استخدامه في تسجيل أغنية "Help" عام 1965

ووفقًا لـ"الجارديان"، فإن جيتارHootenanny الصوتي المكون من 12 وترًا، تم استخدامه في تسجيل أغنية البيتلز "Help" عام 1965.

وكانت الآلة مملوكة لعازف الجيتار الأسكتلندي جوردون والر، المعروف بكونه نصف ثنائي البوب ​​بيتر وجوردون، والذي أعطى القطعة لاحقًا لمديري الطرق في فرقته.

وبعد عقود، اكتشف الملاك الجدد الذين يعيشون في الريف البريطاني الجيتار في خضم انتقالهم وطرحوه للبيع بالمزاد بتقدير يتراوح بين 485 ألف جنيه إسترليني و647 ألف جنيه إسترليني.

وشوهد الجيتار، الذي صنعته شركة Framus البافارية في أوائل الستينيات، في فيلم "Help" عندما أدت المجموعة "عليك إخفاء حبك بعيدًا".

وقال دارين جوليان، المؤسس المشارك والمدير التنفيذي لشركة جوليان للمزادات: "إنه سافر إلى المملكة المتحدة للتحقق من الجيتار في المنزل الذي تم تخزينه فيه وإنقاذ العلبة الأصلية، التي تم إلقاؤها في سلة المهملات".

وقال جوليان: "إنه أكد مصدر الآلة من خلال مؤرخي فريق البيتلز آندي بابيوك وداني بينيت".

وفي عام 2015، باع جوليان جيتارًا آخر للينون: جيتار J-160E جيبسون الصوتي الذي سُرق منه واشتراه عن غير قصد من قبل موسيقي في أواخر الستينيات، والذي حقق 2.4 مليون دولار (1.6 مليون جنيه إسترليني في ذلك الوقت).

وباعت الشركة مجموعة الطبول التي استخدمها رينجو ستار مقابل 2.2 مليون دولار، ونسخة من الألبوم الأبيض الذي كان يملكه لينون.