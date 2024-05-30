الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أخبار فاتتك|وزير إسرائيلى يتهم نتنياهو بـ"الفشل" وموعد مباراة الأهلى فى الكأس

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، يستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

موعد مباراة الأهلى القادمة فى الكأس

انطلقت بطولة كأس مصر موسم 2023-2024، والتي تحمل الرقم 92 في تاريخ البطولة العريقة.

ويطمح الأهلي في الحفاظ على لقبه الذي توج به النسخة الماضية بعد الفوز على الزمالك في المباراة النهائية بهدفين دون رد.

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وزير إسرائيلي يتهم نتنياهو بـ"الفشل الذريع" ويدعو لانتخابات

اتهم وزير في الحكومة الإسرائيلية، أمس الأربعاء، ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بـ"الفشل الذريع" في ظل الحرب في غزة، ما أثار انتقادات من حزب ليكود الذي يتزعمه نتنياهو مع تفاقم الانقسامات السياسية.

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ريهام حجاج لـ"الدستور": قماشة البطولة النسائية محدودة

كشفت الفنانة ريهام حجاج، عن أسباب تقديمها لـ"صدفة": "حرصت على البحث عن شكل درامى جديد أقدمه لكل الناس، وليس لفئة معينة، لكى أستطيع أن أصل لقلوب الجمهور".

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اليوم.. تسيير 13 رحلة جوية إلى الأراضى المقدسة

قالت الشركة الوطنية مصر للطيران، إنه من المقرر اليوم الخميس الموافق 30 مايو 2024 تسيير 13 رحلة جوية في ثاني أيام تفويج حجاج بيت الله الحرام، لنقل حجاج بيت الله الحرام بواقع 4 رحلات القاهرة - جدة، 9 رحلات القاهرة - المدينة المنورة.

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اللواء أحمد العوضي لـ"الشاهد": الحفاظ على الأمن القومى المصرى هدف للقيادة السياسية

قال اللواء أركان حرب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن القيادة السياسية مسئولة مسئولية مباشرة عن حماية الأمن القومي المصري، لكن هناك العديد من الدراسات المتعلقة بهذا الموضوع. 

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