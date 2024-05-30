الأمم المتحدة: المساعدات الإنسانية التى تدخل إلى قطاع غزة انخفضت الثلثين

قالت الأمم المتحدة إن كمية المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى قطاع غزة انخفضت بمقدار الثلثين، منذ أن بدأت إسرائيل هجومها البري على مدينة رفح، جنوب القطاع، وفقًا لوسائل إعلام فلسطينية.

ومنذ 6 مايو الجاري، تشن إسرائيل هجومًا بريًا على رفح، واحتلت في اليوم التالي الجانب الفلسطيني من معبر رفح، ومنعت تدفق المساعدات الإنسانية وخروج المرضى والجرحى لتلقي العلاج.

وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية أن كمية الغذاء والمساعدات الأخرى التي تدخل غزة، والتي كانت بالفعل غير كافية لتلبية الاحتياجات المتزايدة، تقلصت بصورة أكبر منذ بدء الهجوم البري على رفح.

وذكر المكتب أنه منذ السابع من مايو الجاري بلغ متوسط الشاحنات التي تصل إلى غزة 58 شاحنة في اليوم مقابل متوسط ​​يومي قدره 176 شاحنة مساعدات خلال الفترة من الأول من أبريل إلى السادس من مايو، ما يمثل انخفاضًا بواقع 67%، موضحة أن هذا العدد لا يشمل بضائع القطاع الخاص والوقود.